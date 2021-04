Monday, 22 March 2021, 13:00 HKT/SGT Share:

Source: Takex Co., Ltd. Maztex Clean Extra Terbukti Efektif & Tahan Lama Melawan Virus Covid-19 (SARS-CoV-2) Sanitizer berbahan etanol dengan ekstrak bambu membuktikan 99,99% virus menjadi non-aktif bahkan sampai 15 hari.

Osaka, Japan, Mar 22, 2021 - (ACN Newswire) - Hasil uji klinis yang dilakukan Takex Co., Ltd di Jepang terkonfirmasi sebesar 99.99% virus menjadi nonaktif bahkan sampai 15 hari setelah menggunakan Maztex (Takex) Clean Extra.







Berbeda dengan produk sanitizer lainnya yang beredar di Indonesia, Maztex Clean Extra selain memiliki bahan utama yakni 75% "Food Grade Ethanol", juga mengandung Ekstrak Bambu Moso dari Jepang yang mempunyai beragam manfaat. Salah satunya adalah menambah daya tahan atau durabilitas kerja.



Ekstrak bambu diperoleh dari pelepah buluh yang dihancurkan dari Bambu Moso yang tumbuh di Negeri Matahari Terbit dengan menggunakan teknik ekstraksi khusus.



Ekstrak bambu ini juga telah disetujui sebagai bahan tambahan makanan oleh Kementerian Kesehatan, buruh, dan kesejahteraan Jepang, yang keamanannya terjamin. Selain itu, Maztex Clean Extra yang dipasarkan PT Mazta Farma, telah memiliki tanda sertifikasi Halal dari Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang memiliki afiliasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).



Berikut ringkasan dan hasil dari uji evaluasi Maztex (Takex) Clean Extra:



A. Strain virus Covid-19 yang digunakan untuk pengujian:



SARS-CoV-2 JPN/TY/WK, yang disediakan oleh National Institute of Infectious Diseases (NIID) Jepang.



B. Ringkasan Pengujian:



1. Tempat Pengujian: Japan Textile Products Quality & Technology Center (QTEC).

2. Sampel Pengujian: MAZTEX (TAKEX) CLEAN EXTRA (ethanol mengandung ekstrak Bambu Moso).

3. Suhu: 25 derajat Celsius.

4. Pengukuran titer infeksi (Kuantifikasi Virus): Plaque Assay.

5. Persiapan spesimen pengujian: 3 Desember 2020.

6. Tanggal pengujian: 18 Desember 2020.



C. Metode Uji:



1. Sampel uji diletakan di lempengan dengan ukuran 50 x 50 mm. Lempengan disimpan selama 15 hari, lalu digunakan sebagai bahan uji.

2. Menyuntikkan 0,40 ml virus inokulum ke bahan uji berusia 15 hari.

3. Setelah dilapisi dengan Polietilen (Polyethylene Film) dan berada pada suhu 25 derajat Celsius dengan tingkat kelembaban tidak kurang dari 90% selama 24 jam, dilakukan penambahan 10 ml wash-out solution ke setiap bahan uji.

4. Mengusap permukaan setiap bahan uji dan film untuk membersihkan virus.

5. Mengukur titer infeksi virus dengan plaque assay.



D. Hasil Uji:



Terkonfirmasi 99.99% virus menjadi nonaktif bahkan sampai 15 hari setelah pengaplikasian MAZTEX (TAKEX) CLEAN EXTRA.



E. Standar Uji:



ISO 21702



Distributor Maztex Clean Extra



PT Mazta Farma yang merupakan distributor eksklusif di Indonesia dan sudah mendapatkan notifikasi/izin edar dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI), selalu berupaya memberikan layanan dan kepuasan terbaik kepada para pelanggan di Tanah Air.



PT Mazta Farma adalah perusahaan farmasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang berkantor di Jakarta, Indonesia. Fokus usaha perusahaan bergerak di bidang kesehatan, terutama produk estetika/skincare, alat kesehatan dan suplemen kesehatan, serta pengembangan ke usaha-usaha lainnya, seperti pabrik produk perawatan kulit, logistik/distribusi produk, dan agrikultur.



Ayo lindungi diri, kerabat, dan keluarga tercinta dari infeksi virus Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun (3M). Selain itu juga menjalankan praktik tracing, testing, dan treatment (3T). Dan jangan lupa, menggunakan sanitizer dari Maztex Clean Extra sebagai antisipasi pencegahan infeksi dari bakteri atau virus.



Untuk mendapatkan informasi lebih detail ataupun ingin membeli/memiliki Maztex Clean Extra, dapat menghubungi kami dengan alamat sebagai berikut:



PT Mazta Farma

Green Sedayu Biz Park DM 16 Nomor 36, Jalan Daan Mogot KM. 18, Kalideres,

Jakarta Barat, DKI Jakarta 11840

Telp: 6221-22527412

Email : [email protected] , [email protected]

IG : @maztexofficial

FB : Maztex Indonesia

Website : www.maztex.com



Topic: Press release summary

Source: Takex Co., Ltd.

Sectors: Daily News, Healthcare & Pharm, Local Business

https://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.