Tuesday, 13 April 2021, 10:00 HKT/SGT Share:

Source: Azelis Azelis meluncurkan 'Aksi 2025', sebagai penegasan atas keberlanjutan sebagai salah satu penggerak utama dalam strategi pertumbuhan

SINGAPORE, Apr 13, 2021 - (ACN Newswire) - Azelis, penyedia jasa inovasi, dengan bangga meluncurkan strategi keberlanjutannya, "Aksi 2025", sebagai penegasan atas komitmennya menjadi penyedia jasa utama di dunia untuk solusi-solusi dan jasa berlanjutan dalam industri distribusi bahan kimia dan bahan makanan khusus. Melalui program dan strategi keberlanjutannya, Azelis ingin mengubah aspirasi berkelanjutan para prinsipal dan pelanggannya menjadi solusi-solusi berkelanjutan yang inovatif.







Hal-hal Pokok & Dasar Pemikiran

- Komitmen dan usaha-usaha keberlanjutan Azelis telah menjadi lebih matang dan kini diwujudkan dalam 'Aksi 2025', yaitu strategi keberlanjutannya yang baru.

- Melalui strateginya ini, Azelis ingin menjadi distributor utama di dunia untuk solusi dan jasa berkelanjutan dalam industri distribusi bahan kimia dan bahan makanan khusus.

- Bersama dengan digitalisasi dan inovasi, keberlanjutan merupakan penggerak strategis utama untuk pertumbuhan Azelis di masa depan.



Perjalanan keberlanjutan Azelis dimulai pada tahun 2015 saat perusahaan menetapkan dasar-dasar program keberlanjutannya, seturut dengan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim dan penerbitan Agenda tahun 2030 untuk Perkembangan Berkelanjutan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.



Program keberlanjutan Azelis didasarkan pada inisiatif 'Global Compact' PBB (UN GC), ISO 26000 dan Inisiatif Pelaporan Global (GRI). Program ini terdiri dari empat pilar - masing-masing memiliki tujuan dan KPI - dan dengan setiap pilar ini, Azelis juga berkontribusi terhadap Tujuan-Tujuan Perkembangan Berkelanjutan (SDG) terpilih dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.



- Rakyat - kita akan dikenal sebagai majikan global pilihan dalam industri yang kita tekuni

- Produk dan inovasi - kita akan menjadi pemimpin dalam pendistribusian bahan kimia yang berkelanjutan, inovatif dan aman

- Pengaturan - kita akan bersikap adil dalam praktek usaha dan taat terhadap seluruh undang-undang dan peraturan, menanamkan kepercayaan dan etika dalam landasan pengoperasian kita

- Lingkungan - kita akan terus mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan yang kita lakukan



'Aksi 2025'



Dalam proses transisinya yang terus berjalan menuju model usaha berkelanjutan, perusahaan telah menetapkan kembali strategi keberlanjutannya - berdasarkan ke-empat pilar yang telah ditetapkan di atas - dan menetapkan target-target untuk tahun 2025. Untuk mencapai target-target tahun 2025 ini, Azelis akan meluncurkan beberapa inisiatif baru pada tahun-tahun mendatang dan meningkatkan inisiatif-inisiatif lain yang telah diterapkan sebelumnya.



Salah satu target sangat penting bagi Azelis adalah terus menetapkan produk-produk berkelanjutan dalam portfolio produknya yang luas untuk menghasilkan nilai tambah bagi pelanggan, dan membantu mereka mencapai tujuan berkelanjutan dengan produk-produk yang lebih ramah lingkungan. Penetapan portfolio produk berkelanjutan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan para prinsipal Azelis yang memiliki dedikasi yang sama terhadap masa depan yang berkelanjutan. Sebagai anggota yang patut berbangga dalam Bersama untuk Keberlanjutan (TfS) dan dalam mengukur dan melaporkan tentang usaha keberlanjutan dalam rangka EcoVadis, Azelis akan terus melakukan penilaian keberlanjutan untuk membantu para pemasok mengembangkan praktek-praktek keberlanjutan, meningkatkan standar keberlanjutan dalam rantai nilai dan pekerjaan atas reputasi industri kimia.



'Aksi 2025' didasarkan pada pembelajaran yang diperoleh perusahaan dari wawancara-wawancara mendalam dengan para pemasok dan pelanggan, hasil-hasil dan saran-saran perbaikan dari penilaian EcoVadisnya, masukan dari para perwakilan usaha Azelis, dan penilaian materialitas yang dilakukan oleh Azelis tahun lalu dalam konteks laporan keberlanjutannya yang pertama. Azelis berkomitmen untuk menerbitkan laporan keberlanjutan setiap tahun, mengkomunikasikan mengenai kemajuan yang dicapai dan memberikan informasi lebih lanjut dalam bidang yang penting ini.



Dr. Hans Joachim Müller, Chief Executive Officer Azelis, menyatakan:

"Kita adalah bagian dari industri global yang memainkan peranan penting dalam ekonomi dunia dan kita berkewajiban menggunakan sumber daya bumi dengan cara berkelanjutan. Seturut dengan janji perusahaan kita 'Inovasi melalui formulasi', kita berkeinginan untuk berkontribusi terhadap masa depan berkelanjutan dengan menghubungkan dan memberdayakan pelanggan dan prinsipal untuk mengusahakan pengembangan solusi-solusi kimia yang berkelanjutan melalui inovasi. Inovasi kita akan mendorong keberlanjutan dalam segmen-segmen pasar yang kita layani dan rantai-rantai nilainya, dan akan membantu mewujudkan konsep-konsep seperti ekonomi sirkuler. Reputasi keberlanjutan kita dan peringkat Emas EcoVadis kita telah secara positif mempengaruhi keputusan-keputusan dagang beberapa mitra kita. Hal ini akan tetap penting bagi ambisi keberlanjutan yang terus kita usahakan bersama para mitra terbaik yang juga menghargai hak azasi manusia, lingkungan dan praktek usaha yang adil."



Maria J. Almenar Martin, Direktur Keselamatan, Kesehatan, Lingkungan dan Kualitas (SHEQ) dan Keberlanjutan, menambahkan:

"Ambisi keberlanjutan kita telah dinyatakan secara lebih tegas sejak diciptakannya program keberlanjutan kita di tahun 2015 dan kini telah memasuki fasa baru dengan diluncurkannya strategi keberlanjutan tahun 2025 kita. Dalam industri dan dunia yang terus berubah, ambisi Azelis untuk masa depan yang berkelanjutan tidak akan berhenti. Kita ingin agar para mitra dan calon mitra kita berkontribusi terhadap ambisi keberlanjutan kita ini, selain mewujudkan aspirasi keberlanjutan para prinsipal dan pelanggan kita menjadi solusi berkelanjutan yang inovatif. Kita juga ingin memberikan contoh kepada para mitra sekerja kita dan memberikan motivasi kepada mereka agar juga menempuh jalan menuju model usaha yang berkelanjutan."



Untuk menjadi penyedia jasa inovasi utama di dunia dalam bidang industri distribusi bahan kimia dan bahan makanan khusus, Azelis telah menetapkan digitalisasi, inovasi dan keberlanjutan sebagai pendorong pertumbuhannya. Melalui solusi-solusi terhubung Azelis, perusahaan memimpin jalan dalam berurusan dengan pelanggan, disamping memberikan wawasan digital yang akan mendorong pencapaian tingkatan baru dalam inovasi kimia. Dengan strategi keberlanjutannya yang ditetapkan kembali, Azelis membangun usaha yang ulet, subur dan bertanggungjawab. Melalui komitmen ini, perusahaan akan memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingannya, dan juga menciptakan dampak positif dan menyeluruh terhadap lingkungan dan masyarakat di seluruh dunia. 'Inovasi melalui formulasi' adalah semboyan dan janji Azelis kepada setiap rekan, pelanggan dan mitra, sementara perusahaan memadukan produk, bahan dan gagasan - memberikan keahlian yang sangat berarti bagi dunia yang terus berubah ini.



Ketahui lebih banyak tentang Aksi 2025 dengan video animasi ini. https://youtu.be/JzUGfxubX5o?t=32



Informasi Nara Hubung

Azelis

Sarah Van Alsenoy

Corporate Communications Business Partner

T: +32 499 22 36 62

E: [email protected]



Tentang Azelis



Azelis adalah distributor utama bahan kimia khusus dan bahan makanan yang berada di lebih dari 50 negara di seluruh dunia dengan sekitar 2,500 karyawan. Para anggota tim industri, ahli pasar dan teknik kami yang memiliki pengetahuan yang luas, semuanya memiliki komitmen untuk membaktikan diri kepada pasar spesifik dalam Life Sciences dan Bahan Kimia Industri. Kami menawarkan rantai nilai lateral produk-produk pelengkap kepada sekitar 43,000 pelanggan, menciptakan omzet dagang sebesar € 2.22 milyar (tahun 2020).



Di seluruh jaringan kami yang luas dan terdiri dari 60 laboratorium aplikasi, staf teknik kami yang telah mendapatkan penghargaan membantu pelanggan mengembangkan formulasi. Kami memadukan jangkauan global dengan fokus pada daerah setempat untuk menawarkan layanan yang handal dan terpadu kepada para pelanggan setempat dan kesempatan usaha yang menarik kepada para pemangku kepentingan. Dan kami menaruh kepercayaan pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang kokoh, tulus dan transparan dengan para personil dan mitra kami.



Impact through ideas. Innovation through formulation.



www.azelis.com



Topic: Press release summary

Source: Azelis

Sectors: Agritech, Chemicals, Food & Beverage, Healthcare & Pharm, Cosmetics & Spec.Chem

https://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.