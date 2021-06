Motul ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของทีม Toyota Gazoo Racing Team Thailand ในการแข่งขันรายการ Nurburgring 24 Hrs ครั้งที่ 49

Thailand, June 4, 2021 - (ACN Newswire) - การแข่งขันได้กลับมาอีกครั้ง ในสนามแข่งรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความท้าทายในสัปดาห์นี้ กับรถกว่า 125 คัน ในรุ่นการแข่งขันต่าง ๆ ที่ยกขบวนกันมาพิสูจน์ความหฤโหดของสนาม ประลองฝีมือกันในระยะทาง 25 กิโลเมตรต่อรอบ ในรายการ ADAC 24 Hours ครั้งที่ 49 ณ สนาม Norburgring. ที่มีชื่อเสียงจนได้รับการขนานนามว่า The Green Hell เส้นทางที่เต็มไปด้วยอันตรายนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา Eifel ทางตะวันตกของประเทศเยอรมันนี ซึ่งสนามสุดหฤโหดนี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Endurance classic พิสูจน์สมรรถนะ ความแข็งแกร่งมาตั้งแต่ปี 1970 แฟน ๆ มอเตอร์สปอร์ตชาวเอเชียมีทีมร่วมภูมิภาคจากประเทศไทยให้ได้เชียร์ คือ Toyota Gazoo Racing Team Thailand ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก Motul นำรถ Toyota Collora Altis GT N24 ทั้งสองคันเข้าร่วมในการแข่งขันระดับตำนานในครั้งนี้ ทางทีมพร้อมสำหรับการรักษาตำแหน่งแชมป์เปี้ยนที่ประสบความสำเร็จมาในปี 2020 ด้วยการคว้าชัยเป็นอันดับที่ 1 และ 2 ในรุ่น SP3 ในปีนี้ Toyota Gazoo Racing Team Thailand จะเข้าร่วมการแข่งขันด้วยหมายเลข 119 และ 120 ในรุ่น SP3 ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์ขนาดไม่เกิน 2000cc. Toyota Corolla Altis GT N24 หมายเลข 119 และ 120 แข่งขันในรุ่น SP3 รถหมายเลข 119 ขับโดยหัวหน้าทีม สุทธิพงศ์ สมิตชาติ และผู้ร่วมทีม ได้แก่ ณัฐวุฒิ เจริญสุขะวัฒนะ, ณัฐพงษ์ ห่อทองคำ และมานัต กุละปาลานนท์ ในขณะที่รถหมายเลข 120 ขับโดย กรัณฑ์ ศุภพงษ์ เฉิน เจี้ยน หงส์ และนาโอกิ คาวามูระ โดยนักแข่งจากเอเชียทั้ง 7คนนี้จะเข้าร่วมการแข่งขันชิงถ้วยจากสนาม Norburgring อันเลื่องชื่อในสนามที่เต็มไปด้วยโค้งอันตรายที่คดเคี้ยว ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งของทั้งนักแข่งและรถยนต์ที่ต้องใช้ความสามารถในการขับรถในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย เพื่อให้ได้มาซึ่งชัยชนะ. Toyota Gazoo Racing Team Thailand จะเข้าร่วมการแข่งขันในวันเสาร์นี้ โดยได้รับการคาดหวังจากแฟน ๆ ในการรักษาแชมป์ของพวกเขา Toyota Gazoo Racing Team Thailand ได้เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรกในปี 2014 ซึ่งเป็นทีมจากประเทศไทยทีมแรกและทีมเดียว ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันในรายการ 24 ชั่วโมง และคว้าชัยชนะในตำแหน่งแชมป์เปี้ยนได้ในปีที่แล้ว ทำให้ Toyota Gazoo Racing Team Thailand สร้างชื่อเสียงให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทย ก้าวไปในระดับสากล ด้วยความเข้มแข็ง อดทน และมุ่งมั่นของทีมงาน นำพาให้ก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ และได้พิสูจน์ตัวตนของพวกเขาว่าเป็นนักแข่งที่ดีที่สุดในรุ่นที่พวกเขาได้ลงทำการแข่ง ทีมต้องการต่อยอดความสำเร็จจากปี 2020 อีกครั้ง การแข่งขัน ADAC Total 24 Hrs Nurburgrin 2021 นั้นขึ้นชื่อในเรื่องสภาพอากาศที่แปรปรวนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วรวมถึงพื้นผิวที่ไม่สม่ำเสมอ และด้วยเส้นทางที่คดเคี้ยวอันตราย ที่ท้าทายความสามารถของรถและทีมงานในการขับขี่ทีมีระยะเวลายาวนาน Motul ในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของทีมได้นำน้ำมันเครื่อง มาใช้ในการแข่งขันเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในสมรรถภาพของเครื่องยนต์ และใช้น้ำมันเกียร์ สำหรับการแข่งขัน ที่ช่วยให้ชุดเกียร์คงประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี โดยชัยชนะที่ทางทีมได้คว้ามาเมื่อการแข่งครั้งที่ 48 เป็นเครื่องยืนยันได้ถึงคุณภาพและประสิทฺธิภาพของผลิตภัณฑ์ของ Motul ทั้งในและนอกสนามแข่ง ซึ่งในปีนี้ ทาง Motul จะแสดงให้เห็นถึงสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์ในการแข่งขันขับรถ 24 ชั่วโมงอันหฤโหดนี้อีกครั้ง นอกจากนี้ทาง Motul ยังให้การสนับสนุนทีม Frikadelli Racing Team ซึ่งเข้าแข่งในรุ่น SP 9 ในรถ Porsche 911 รุ่น GT3 R หมายเลข 30 และ 31 ขับโดยนักแข่งทั้ง 8 คนจากทีม Porsche อีกด้วย น้ำมันเครื่อง Motul ยังให้การสนับสนุนทีม Glickenhaus Racing LLC ที่เข้าแข่งในรุ่น SP-X ด้วยรถ SCG 004C หมายเลข 704 ที่ติด 15 อันดับแรกจากการแข่งขันในปีที่แล้ว ซึ่งเป็นการแข่งขันครั้งแรกของพวกเขา และหวังว่าจะสามารถทำอันดับได้ดียิ่งขึ้นในปีนี้อีกด้วย ทีมอื่นๆ อีกหลายแห่งในเครือข่ายได้นำผลิตภัณฑ์ Motul มาใช้เพื่อให้รถของตนทำงานในระดับที่เหมาะสมที่สุด สำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวเอเชีย สามารถติดตามการแข่งขันถ่ายทอดสดรายการ ADAC Total 24Hrs Nurburgring ได้ทางwebsite www.24h-rennen.de และทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ของทาง Motul และ Toyota Gazoo Racing Team Thailand. รถจะเข้าแข่งขันเพื่อชิงถ้วยในวันอาทิตย์ ตารางการแข่งขัน ADAC Total 24Hrs Nurburgring (ตามเวลามาตรฐาน GMT+2) วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน

1230-1400 – จับเวลารอบคัดเลือกครั้งที่ 1

2030-2330 - จับเวลารอบคัดเลือกครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน

1530-1630 - จับเวลารอบคัดเลือกครั้งที่ 3

1830-2050 - จับเวลารอบอันดับต้นครั้งที่ 1+2 วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน

1130-1230 – ทดสอบรถวิ่ง

1530 – เริ่มการแข่งขัน 24H of Nurburgring วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน

1530 – จบการแข่งขัน 24H of Nurburgring นักแข่งชาวอาเซียนทั้งหมด ที่ทำการแข่งขันในสนาม Nurburgring เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Motul Motul เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส ที่เชี่ยวชาญด้านการคิดค้นสูตร ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์(รถจักรยานยนต์, รถยนต์, และยานพาหนะอื่น ๆ) รวมถึงน้ำมันหล่อลื่นสำหรับอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ Motul ได้รับการยอมรับมามากกว่า 150 ปี ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ความสามารถในการคิดค้นสร้างสรรค์นวัตกรรม และการมีส่วนร่วมในการแข่งขันผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ Motul ยังได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์อีกด้วย Motul ยังเป็นผู้บุกเบิกในการผลิตสูตรน้ำมันหล่อลื่นสังเคราะห์ 100% เจ้าแรก มาตั้งแต่ปี 1971 โดยได้รับการยอมรับจากอุตสาหกรรมการบิน และเป็นเทคโนโลยีต้นแบบของน้ำมันหล่อลื่น Motul ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับผู้ผลิต และทีมแข่งมากมาย เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านกีฬามอเตอร์สปอร์ต ทางบริษัทได้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการในการแข่งขันระดับโลก หลายรายการ อาทิเช่น: Road racing, Trials, Enduro, Endurance, Superbike, Supercross, Rallycross, World GT1, 24 Hours of Le Mans (รถยนต์และรถจักรยานยนต์), 24 Hours of Spa, Le Mans Series, Andros Trophy, Paris-Dakar, 8 Hours of Suzuka, Bol d'Or, Daytona 200-mile แข่งมอเตอร์ไซค์ MOTUL Asia Pacific Pte. Ltd

1A International Business Park, #06-03

Singapore 609933

www.motul.com



Topic: Press release summary

Source: Motul

Sectors: Automotive, Daily News, Local Business

https://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.