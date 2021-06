Friday, 18 June 2021, 14:00 HKT/SGT Share:

Source: Holista CollTech Ltd Malaysia Diberikan Kebenaran Untuk Kit Uji COVID-19 dari China Bagi Tujuan Penggunaan Kecemasan; Syarikat Tempatan Holista Colltech Menerima Pesanan Awal Sebanyak 15,000 Unit Untuk Penggunaan

KUALA LUMPUR, June 18, 2021 - (ACN Newswire) - Disebabkan kebimbangan yang semakin meningkat mengenai ancaman dan kesan ekonomi COVID-19, Holista Colltech Limited telah diberi Access Khas di bawah Perintah Perubatan (Pengecualian) 2016, dari Lembaga Peranti Perubatan ("MDA") Kementerian Kesihatan Malaysia ("KKM") untuk mengimport dan mengedar kit ujian rapid antigen (RTK-AG) yang dikembangkan dan dihasilkan oleh Guangdong Hecin Scientific Inc. ("Hecin") dari China. Dengan kebenaran ini, Syarikat telah memperoleh pesanan awal untuk 15,000 unit di Malaysia.



Holista Colltech Limited ("Holista"), pakar produk kesihatan dan kesihatan semula jadi yang berpusat di Petaling Jaya dan disenaraikan di Bursa Sekuriti Australia ("ASX" HCT "), mengatakan bahawa ujian kit diagnostik HecinTM 2019-nCOV akan digunakan untuk mengesan antigen virus SARS-CoV-2 melalui swab dari hidung, dan mendapat keputusan dalam masa 15 minit.



Ujian antigen mengesan lapisan atau protein virus sementara Polimerase Chain Reaction ("PCR") menguji asid nukleik, atau bahan genetik (juga dikenal sebagai RNA). Ujian antigen akan memberikan keputusan dalam masa beberapa minit dan mempunyai kos yang lebih rendah; manakala yang berikutnya, walaupun lebih tepat, mengambil masa hingga beberapa hari dan umumnya lebih mahal.



Sebanyak 15,000 unit akan dihantar pada akhir bulan Jun ke Klinik Mutiara, sebahagian daripada Amegajaya Sdn Bhd, merupakan sebuah syarikat perundingan perubatan yang bekerjasama dengan KKM dan organisasi yang berkaitan. Pesanan pertama dijamin oleh Holista Biotech Sdn. Bhd. dengan anggaran nilai sebanyak A$ 95,000 (US$73,000). Kit ini akan digunakan oleh profesional yang berdaftar di Klinik Mutiara untuk tujuan saringan.



Holista telah mendapat kebenaran dari Pihak Berkuasa Peranti Perubatan KKM ("MDA") untuk mengimport dan mengedar hingga 45,000 unit kit ujian antigen Hecin untuk penggunaan kecemasan dalam tempoh tiga bulan dari tarikh kelulusan bermula 14 Jun 2021.



Prestasi klinikal kit ujian Hecin RTK-Antigen terhadap kaedah PCR Comparator menggunakan spesimen swab nasofaring telah memperoleh kepekaan 96.23% dan kekhususan 99.07%. Percubaan itu dilakukan di Pusat Bandar dan Kawalan Penyakit Daye di China. Hasilnya berfungsi sebagai asas untuk memperoleh tanda CE di Eropah. MDA juga melakukan ujian klinikal sendiri di Malaysia sebelum mendapat persetujuan ini.



Pihak MDA juga telah memberikan kelulusan untuk mengimport dan mengedar kit Ujian Antibodi Hecin yang juga diedarkan oleh Holista. Kit ujian antibodi ini dapat menguji serum manusia, plasma atau darah secara menyuluruh bagi mengenal pasti tahap antibodi untuk penilaian imuniti setelah divaksinasi.



Holista mempunyai hak untuk mengedarkan kit ujian Hecin COVID-19 Holista berhak untuk mengedarkan dua kit ujian Hecin COVID-19 di Brunei, Thailand, Indonesia, Filipina, Taiwan, Vietnam, Kemboja, Laos, Myanmar, Singapura dan United Kingdom



Dari segi pengedaran, ia akan dikendalikan oleh rakan strategik Holista, Zuellig Pharma.



Holista akan melangsungkan persetujuan dan pengaturan komersial bagi ujian kit ini bagi mendapatkan hak kebenaran dan perkongsian di seluruh dunia untuk kawalan jangkitan yang berkaitan dengan pandemik, ujian dan penjagaan kesihatan.



"Wabak ini memberi impak yang besar di Malaysia dengan kadar jangkitan yang tinggi, kematian dan kawalan pergerakan yang berpanjangan sehingga mengakibatkan sektor perniagaan, pendidikan, interaksi sosial dan banyak lagi aktiviti lain terjejas. Ujian pantas adalah kunci bagi mengawal penyebaran jangkitan agar aktiviti ekonomi dapat dihidupkan semula dengan yakin," kata Ketua Pegawai Eksekutif Holista, Dato' Dr Rajen Manicka.



"Orang yang telah dijangkiti boleh menyebarkan virus selama beberapa hari tanpa menunjukkan sebarang gejala. Untuk mengatasi masalah ini, kekerapan ujian RTK-antigen dapat mengekang jangkitan daripada merebak dengan cara yang bersesuaian. Kekerapan ujian saringan berskala besar yang dibuat di China, Korea Selatan, Slovakia, Switzerland dan United Kingdom telah berjaya menangani jangkitan ini. Kami berasa gembira apabila ia diperkenalkan di Malaysia," katanya lagi.



"Pendekatan ujian yang diambil oleh Slovakia membawa penurunan jangkitan lebih dari 50%. Kejayaan mereka telah dilaporkan oleh British Medical Journal, The Lancet, Science dan Scientific American pada awal tahun ini, " tambah Dato' Dr Rajen.



Holista juga sedang mengusahakan aplikasi mudah alih yang efisien bagi mengesan dan menjejak berdasarkan model 'Traffic Light' yang telah berjaya diterapkan oleh National Health Service di United Kingdom.



Mengenai Holista CollTech Limited



Holista CollTech Ltd ("Holista") adalah syarikat kesihatan semula jadi dengan bahagian berikut:

- Penyelesaian Kawalan Jangkitan

- Makanan tambahan

- Bahan Makanan

- Kolagen Ovine



Perhubungan Media:

WeR1 Consultants Pte Ltd

E: holista@wer1.net

M: +65 673 74 844



