KGISL Menyelesaikan Akuisisi AETINS, Perluas Keahlian di Bidang Asuransi

Indonesia, June 29, 2021 - (ACN Newswire) - KG Information Systems Private Limited (KGISL), penyedia layanan TI global, konsultasi, dan solusi bisnis, hari ini mengumumkan akuisisi AETINS Sdn. Bhd., (1998010000924), melalui anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya di Malaysia, KG Information Systems Sdn. Bhd.(201301013805). Akuisisi ini merupakan bagian dari strategi pertumbuhan KGISL di bidang InsurTech.

Prassadh Shanmugam, Director and Chief Executive Officer, KGISL

AETINS menghadirkan berbagai solusi asuransi yang luar biasa untuk Jiwa, Umum dan Takaful yang dibundel dengan keahlian domain yang tak tertandingi. Produk dan Solusi Asuransi Inti AETINS terkenal di pasar dan memimpin pasar. Perusahaan ini melayani banyak klien perusahaan asuransi di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Orang-orang, produk, dan solusi dari AETINS akan dimanfaatkan dalam memperluas jejak KGISL di ruang InsurTech.



KGISL hadir di pasar Malaysia InsurTech sejak tahun 2006 dan telah berkembang sebagai pemimpin pasar dengan Point of Sale (PoS) dan Solusi Manajemen Klaim untuk segmen Asuransi Non-Jiwa. Akuisisi AETINS sekarang akan membawa Core Insurance Product and Insurance Solution Framework (ISF) ke dalam penawaran produk KGISL dan membuka pintu untuk memasuki pasar Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika yang lebih luas yang mencakup segmen Asuransi Jiwa, Non-Jiwa dan Takaful.



Prassadh Shanmugam, Direktur dan Chief Executive Officer, KGISL mengomentari akuisisi tersebut dengan mengatakan, "Saya sangat senang dengan akuisisi ini. Produk Asuransi Inti AETINS, penawaran Takaful dan kehadiran yang baik di pasar Timur Tengah adalah bagian yang hilang dalam penawaran Asuransi KGISL. Butuh waktu bertahun-tahun bagi kami untuk membangun kemampuan ini, jadi akuisisi ini sangat cocok untuk KGISL. Karyawan AETINS memiliki integritas, budaya, dan sistem nilai yang sama dengan KGISL, sehingga integrasi juga akan lancar dan cepat."



Mengomentari akuisisi tersebut, Dr Ashok Bakthavathsalam, Managing Director, KGISL mengatakan, "Akuisisi ini menyatukan dua pemain InsurTech terkemuka dalam mengejar misi bersama, yang berpusat pada penyediaan nilai terbaik bagi pelanggan, organisasi, dan karyawan. Dengan kepemimpinan yang cakap dan tim yang giat, KGISL telah berada pada lintasan pertumbuhan yang cepat, mencatat pertumbuhan lima kali lipat dalam empat tahun terakhir. Akuisisi ini menambah momentum, dan saya yakin pertumbuhan kami akan lebih cepat lagi dalam 3 tahun ke depan."



Tentang KGISL: www.KGISL.com/gss



KG Information Systems Private Limited (KGISL) adalah penyedia Layanan TI, Konsultasi, dan Solusi Bisnis global di bidang BFSI. KGISL menawarkan Produk Perangkat Lunak, Solusi dan Layanan dalam Otomasi Cerdas, ERP (SAP), CRM, Intelijen Bisnis dan Analisis, Rekayasa Kualitas, Manajemen Infrastruktur TI, dan Pengembangan Aplikasi. KGISL memiliki kantor di India, AS, Malaysia, Singapura, Australia, dan Thailand.



KGISL adalah bagian dari konglomerat bisnis KG Group senilai $750 juta dengan minat di bidang Tekstil, Teknik, Perawatan Kesehatan, Pendidikan, Real Estat, Hiburan, Perangkat Lunak, dan Layanan Pendukung Bisnis. Grup mempekerjakan lebih dari 25000 orang dan dikenal dengan layanan filantropi kepada masyarakat selama lebih dari 8 dekade.



Tentang AETINS: www.aetins.com/



AETINS, didirikan pada tahun 1998, adalah penyedia Solusi Asuransi dan Takaful end-to-end tunggal yang mencakup semua lini bisnis: Kehidupan Individu, Kehidupan Grup, Terkait Investasi dan Umum. Ini mencakup seluruh fungsi seperti ilustrasi, kutipan, bisnis baru, layanan kebijakan, klaim, manajemen agensi, komisi dan tunjangan, akuntansi dan layanan. Bisnis kami adalah membantu Perusahaan Asuransi dan Takaful untuk menyusun strategi dan beroperasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi, kunci yang memungkinkan untuk mencapai pertumbuhan transformasional melalui Keunggulan Operasional dan Inovasi.



