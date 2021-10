Monday, 20 September 2021, 08:00 HKT/SGT Share:

Source: TVS Motor Company TVS Motor Company terjun ke bisnis e-mobility personal dengan saham mayoritas di merek e-bike Eropa EGO Movement - Memanfaatkan solusi mobilitas personal yang berkelanjutan dengan e-bikes

- Mempertimbangkan pasar Eropa dengan desain sepeda yang berpusat pada pelanggan, produk, dan omnichannel network yang unik

- Akuisisi besar kedua di Eropa setelah Norton Motorcycles

JAKARTA, Sept 19, 2021 - (ACN Newswire) - TVS Motor Company, produsen kendaraan roda dua dan tiga yang terkenal secara global, hari ini mengumumkan kemitraan dengan EGO Movement sebagai pemegang saham mayoritas, dalam kesepakatan tunai melalui Anak Perusahaan TVS Motor (Singapore) Pte Ltd. di Singapura. Kemitraan ini sejalan dengan komitmen TVS Motor Company untuk membangun portofolio produk yang aspiratif sambil memelihara merek yang berkelanjutan dan terukur. Langkah ini juga menegaskan kembali strategi perusahaan untuk memperluas kehadiran globalnya di pasar berkembang, dimulai dengan Eropa, yang berfungsi sebagai jantung lanskap mobilitas e-bike. From Left to Right - Sir Ralf Speth, Board of Directors, TVS Motor Company; Mr. Sudarshan Venu, Joint Managing Director, TVS Motor Company; Mr. Daniel Meyer and Ms. Marie So, Co-Founders, EGO Movement. Dipimpin oleh salah satu pendiri Daniel Meyer dan Marie So, EGO Movement adalah perusahaan teknologi Swiss yang menyediakan solusi mobilitas inovatif melalui portofolio e-bikes, e-cargo bike, dan e-scooter. Perusahaan menggabungkan desain unik dengan software serta hardware inovatif untuk memberikan pengalaman pelanggan yang berbeda. Perusahaan ini memiliki omnichannel network di Swiss, Liechtenstein dan Jerman dengan rencana untuk memperluasnya di seluruh benua Eropa, menggabungkan yang terbaik dari toko-toko yang berlokasi strategis dengan pengalaman online yang lancar. Berbicara pada kesempatan tersebut, Bapak Sudarshan Venu, Managing Director Gabungan, TVS Motor Company, mengatakan, "Kemitraan dengan EGO Movement menegaskan kembali komitmen TVS Motor Company terhadap elektrifikasi dan agenda keberlanjutan yang lebih luas. Kami sedang membangun ekosistem e-mobility personal yang strategis dengan menskalakan merek-merek unik yang berbagi visi kami dalam memberikan tolok ukur pengalaman pelanggan yang menarik melalui produk-produk aspirasional yang mutakhir. EGO Movement memiliki kehadiran yang kuat di Eropa dengan produk yang berpusat pada pelanggan, omnichannel network yang unik, dan tim visioner yang mengepalainya. Bersama-sama, kami akan mengatasi urbanisasi global dengan memberikan solusi e-mobility yang unik dengan e-bike dan mobilitas di berbagai bentuk." Mr. Venu lebih lanjut menambahkan, "Kesempatan ini juga merupakan tonggak penting dalam perjalanan kami untuk menumbuhkan kehadiran kami di Eropa, dengan akuisisi Norton Motorcycles tahun lalu dan sekarang peluncuran platform e-mobility personal." Selama satu dekade terakhir, lanskap mobilitas personal telah berkembang secara signifikan dengan agenda keberlanjutan global, meningkatkan urbanisasi dan kemajuan teknologi baterai. Pandemi global juga menjadi katalis utama dalam mempercepat adaptasi mobilitas personal. Pasar e-bike telah menjadi yang terdepan dalam inovasi mobilitas personal, dengan model bisnis dan teknologi baru yang berkembang pesat mengikuti tren global. Berbagai sub-segmen juga telah muncul untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang - mulai dari sepeda kota untuk perjalanan sehari-hari hingga sepeda gunung untuk petualangan atau sepeda kargo untuk membawa beban atau orang. Co-founder dan CEO dari EGO Movement, Daniel Meyer, berkomentar "Sebagai perusahaan yang berfokus pada misi yang berlokasi di Swiss, kami sangat senang dapat bekerja sama dengan mitra global dan pemimpin industri yang sangat dihormati. Tim kami berkomitmen penuh untuk membawa perusahaan ke fase berikutnya. Kami yakin bahwa bersama dengan TVS Motor Company, kami akan dapat menciptakan nilai lebih bagi semua mitra dan pelanggan EGO Movement yang berfokus pada pertumbuhan lebih lanjut dengan mengikuti misi kami tentang cara mewujudkan e-mobility yang lebih hijau." Portofolio produk EGO Movement berfokus pada menghadirkan produk yang berkelanjutan dengan teknologi terbaru dan desain yang penuh gaya. Baterai yang kuat dipadukan secara harmonis ke dalam bingkai, yang desain ergonomisnya memungkinkan posisi duduk tegak yang nyaman. Selain itu, dengan penyempurnaan teknis seperti mid-motor yang bertenaga termasuk sensor torsi, port USB pada baterai lithium-ion yang dapat dilepas, dan lampu LED yang otomatis menyala saat malam. Filosofi desain yang unik dan inovatif telah membuat perusahaan ini mendapatkan banyak penghargaan, termasuk Penghargaan Red Dot yang bergengsi. Tentang TVS Motor Company TVS Motor Company adalah produsen kendaraan roda dua dan tiga yang terkenal dan merupakan perusahaan unggulan dari TVS Group dengan valuasi sebesar 8,5 miliar USD. Kami percaya dalam Memenangkan Kemajuan melalui Mobilitas. Berakar pada warisan 100 tahun Kepercayaan, Nilai, dan Gairah untuk Pelanggan dan Ketepatan, kami bangga membuat produk aspirasi internasional dengan kualitas tertinggi melalui proses yang inovatif dan berkelanjutan. Kami berusaha untuk memberikan pengalaman pelanggan yang paling unggul di semua titik kontak kami di 70 negara. Kami adalah satu-satunya perusahaan roda dua yang menerima Deming Prize yang bergengsi. Produk kami memimpin dalam kategorinya masing-masing berdasarkan survei J.D. Power IQS dan APEAL selama lima tahun. Kami telah menduduki peringkat Perusahaan No. 1 dalam Survei Kepuasan Layanan Pelanggan JD Power selama empat tahun berturut-turut. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi www.tvsmotor.com. Tentang EGO Movement Teknologi inovatif, desain luar biasa, sepuluh toko milik pribadi di Swiss dan Jerman, serta layanan ekstensif: Misi EGO Movement adalah e-volusi mobilitas. Baik e-bike, e-cargo bike, e-scooter atau jaringan pintar dengan platform softwarenya sendiri - sebagai perusahaan teknologi Swiss dan produsen produk yang matang secara teknis untuk solusi mobilitas berkualitas tinggi, EGO Movement memastikan lebih banyak kebebasan individu dan memberikan kontribusi untuk lebih Keberlanjutan serta perlindungan lingkungan dan yang terpenting menawarkan pengalaman berkendara yang luar biasa. https://egomovement.com/de/de/



