Wednesday, 22 September 2021, 09:00 HKT/SGT Share:

Source: Gradiant Corporation Gradiant เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั่วเอเชียใน เทคโนโลยีสะอาดในการบำบัดน้ำ Cleantech ในช่วงวิกฤตโรคระบาด - Gradiant โชว์ศักยภาพ เติบโตอย่างแข็งแกร่งในช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19

- Gradiant ชนะประมูลโครงการสัญญาใหม่ 26 โครงการตั้งแต่ต้นปี 2564จนถึงปัจจุบันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

- โครงการสัญญานั้นประกอบไปด้วย โซลูชันการบำบัดน้ำเทคโนโลยีสะอาดกับลูกค้าใหม่ แอปพลิเคชัน ตลาด และภูมิศาสตร์

- นับตั้งแต่เริ่มวิกฤตโรคระบาด COVID-19 ทางบริษัท Gradiant มีโครงการใหม่ 56 โครงการ มูลค่าสัญญารวมกว่า 514

- ทีมงานของ Gradiant เติบโตขึ้นเป็น 350 คน โดยการเติบโตของจำนวนพนักงานใหม่เกือบทั้งหมดอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Singapore, Sept 22, 2021 - (ACN Newswire) - Gradiant ผู้ให้บริการโซลูชั่นการบำบัดน้ำแบบครบวงจรประกาศว่า บริษัทได้รับสัญญาโครงการใหม่ 26 โครงการตั้งแต่ต้นปี 2564 จนถึงปัจจุบันทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) สี่โครงการจะได้รับการส่งมอบเป็นสัญญาออกแบบ-สร้าง-ควบคุม-ดำเนินงาน-จัดการ design-build-own-operate-manage (DBOOM) สำหรับระยะเวลาสัมปทานระยะยาวสูงสุด 20 ปี การเติบโตของธุรกิจแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับระบบการบำบัดน้ำและน้ำเสียขั้นสูงในช่วงการระบาดของ COVID-19 ที่ยืดเยื้อ



สัญญาใหม่ในปี 2564 นั้น มาจากลูกค้าที่มีชื่อเสียงในหลายภาคส่วนเช่น ภาคอุตสาหกรรม เทศบาล และภาครัฐ รวมถึงเจ้าของแบรนด์ข้ามชาติ ใน 18 โครงการ จากทั้งหมด 26 โครงการในปี 2564 เกิดจากการว่าจ้างของลูกค้ารายใหม่ที่เลือก Gradiant เป็นครั้งแรก เพื่อแก้ปัญหาความท้าทายด้านน้ำที่ซับซ้อน แอปพลิเคชันใหม่สำหรับเทคโนโลยีของ Gradiant ในปีนี้ ได้แก่ การทำเหมืองลิเธียม การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และการนำน้ำเสียอุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนสูงมาใช้ซ้ำ



“Gradiant ในปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดเเละความท้าทายจากการระบาดของ COVID-19” Prakash Govindan ผู้ร่วมก่อตั้งและซีโอโอของ Gradiant กล่าวว่า “เราได้ปรับกลยุทธ์ใหม่ให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาด โดยรับลูกค้ารายใหม่เพื่อเจาะกลุ่มตลาดเชิงกลยุทธ์ต้านโควิด ในกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ เหมืองแร่ และอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ระบบที่ติดตั้ง SmartOps(TM) ของ Gradiant รองรับการควบคุมเเละตรวจสอบจากระยะไกล ทำให้การผลิตน้ำดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์โควิด ซึ่งมีข้อจำกัดในการเดินทางและการเข้าถึงระบบโครงสร้างโดยตรง นับตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ในต้นปี 2563 จนถึงปัจจุบัน Gradiant มีโครงการใหม่ 56 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าสัญญารวมกว่า 514 ล้านเหรียญสหรัฐ เราภูมิใจในความสำเร็จเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในช่วงการระบาดของ COVID-19 ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นของทีมและลูกค้าของเรา”



Gradiant มุ่งมั่นผลักดันสู่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก การเติบโตของ Gradiant เกือบทั้งหมดในปี 2564 อยู่ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วและการเติบโตของประชากรที่ส่งผลต่อความต้องการของเทคโนโลยีที่สะอาดและยั่งยืน Gradiant ชนะการประมูลสัญญาระบบโซลูชั่นการบำบัดน้ำใหม่เป็นครั้งแรกในอินโดนีเซีย เวียดนาม และแม้แต่แอนตาร์กติกา ทีมงานของ Gradiant เติบโตขึ้นจาก 250 คน ในปี 2563 เป็น 350 คนในปี 2564 – การเติบโตของจำนวนพนักงานเกือบทั้งหมดอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคสิงคโปร์และศูนย์การวิจัยและพัฒนา



การวิจัยจาก MSCI ชี้ให้เห็นถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้น ในนำแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืนในหมู่นักลงทุน บริษัทที่มีแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลที่แข็งแกร่งในเอเชียนั้นมีประสิทธิภาพเหนือกว่าได้เปรียบบริษัทอื่นๆ แนวโน้มระดับภูมิภาคเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับเจ้าของแบรนด์ในการดำเนินงานธุรกิจเเบบยั่งยืน เเละให้ความสำคัญกับผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีสะอาดเช่น Gradiant มากขึ้น [tinyurl.com/msci2021]



“เป็นปีหนึ่งที่ Gradiant เติบโตอย่างต่อเนื่องเเละแข็งแกร่ง” ลLuke Johnson ประธานฝ่ายการเงิน ของ Gradiant กล่าว “การเติบโตยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในกลุ่มตลาดเชิงกลยุทธ์ของเราใน เซมิคอนดักเตอร์ เหมืองแร่ และเภสัชภัณฑ์ ชัยชนะในสัญญาฉบับใหม่ของเราได้สนับสนุนความต้องการที่ยั่งยืนของตลาดโซลูชั่นเทคโนโลยีสะอาดและข้อตกลงสัมปทาน DBOOM อีกหนึ่งความสำเร็จคือการเข้าซื้อกิจการ Sigma Water (มาเลเซีย) และ CRS Water (ออสเตรเลีย) ในปี 2563 ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันเพื่อเข้าถึงลูกค้า แอปพลิเคชัน และภูมิศาสตร์ใหม่ๆ โดยอาศัยการควบรวมเทคโนโลยีน้ำสะอาดของ Gradiant ความสามารถในการพัฒนาโครงการและการจัดหาเงินทุน”



เกี่ยวกับบริษัท Gradiant



Gradiant เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นชั้นนำและเป็นผู้พัฒนาโครงการเทคโนโลยีสะอาดสำหรับการบำบัดน้ำเสียขั้นสูง ด้วยโซลูชันแบบครบวงจรประกอบกับความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคของ Gradiant สามารถส่งมอบระบบที่ดำเนินการเเละพิสูจน์ได้ว่าสามารถบำบัดน้ำที่ซับซ้อนที่สุดได้อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน Gradiant ให้บริการลูกค้าทั่วโลกจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทใน Boston รัฐ Massachusetts ในประเทศสหรัฐอเมริกา สำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคและศูนย์การวิจัยและพัฒนาอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และบริษัทในเครือ Gradiant อินเดีย (Chennai), Gradiant จีน (Shanghai , Ningbo), Sigma Water (มาเลเซีย) CRS Water (ออสเตรเลีย), Gradiant Energy Services (Houston, Midland, Texas, สหรัฐอเมริกา) และ Gradiant ตะวันออกกลาง (ซาอุดีอาระเบีย) www.gradiant.com.



Media Inquiries:

Meghan Moore, Communications Manager

Gradiant International Holdings, Singapore

communication@gradiant.com



Sales Inquiries:

Kaarthic Madhavan, VP Sales and Business Development

Gradiant International Holdings, Singapore

Sales@gradiant.com



Public Relations, APAC:

PRecious Communications for Gradiant

Tan Yanchang

gradiant@preciouscomms.com



Topic: Press release summary

Source: Gradiant Corporation

Sectors: Water, Environment, Alternative Energy, Local Biz

https://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.