Source: Gradiant Corporation Gradiant Mencapai Pertumbuhan Yang Kuat Di Seluruh Asia di Pengolahan Air Cleantech selama Pandemi - Gradiant menunjukkan pertumbuhan yang kuat selama pandemi COVID-19 yang berkepanjangan

- Gradiant memenangkan 26 proyek baru pada tahun 2021 YTD di seluruh wilayah Asia Pasifik

- Kemenangan kontrak dalam solusi pengolahan air bersih dengan klien baru, aplikasi, pasar, dan geografi

- Sejak awal pandemi, Gradiant telah mendapatkan 56 proyek baru dengan total nilai kontrak lebih dari US$514 juta

- Tim Gradiant telah berkembang menjadi 350 orang, dengan peningkatan jumlah karyawan baru yang hampir semuanya di kawasan Asia Pasifik

Jakarta, Indonesia, Sept 23, 2021 - (ACN Newswire) - Gradiant, penyedia solusi pengolahan airberteknologi Cleantech (teknologi bersih) end-to-end, mengumumkan bahwa mereka telah mendapatkan 26 proyek baru pada tahun 2021 year-to-date (YTD) di seluruh wilayah Asia Pasifik (APAC). Empat dari proyek tersebut akan diserahkan sebagai kontrak desain-bangun-memiliki-operasikan-kelola (DBOOM) untuk periode konsesi jangka panjang hingga 20 tahun. Pertumbuhan bisnis menunjukkan peningkatan permintaan untuk pengolahan air & air limbah tingkat lanjut selama pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.



Kontrak baru pada tahun 2021 YTD adalah campuran dari klien profil tinggi di sektor industri, kota, dan pemerintah, termasuk perusahan multinasional. Delapan belas dari 26 proyek baru pada tahun 2021 YTD bersama klien baru yang telah memilih Gradiant untuk pertama kalinya dalam menyelesaikan tantangan masalah pengolahan air mereka yang berat. Aplikasi baru untuk teknologi Gradiant tahun ini telah berada di sektor pertambangan lithium, fabrikasi semikonduktor, dan penggunaan kembali air limbah industri dengan kompleksitas tinggi.



"Bisnis kami telah berkembang pesat tahun ini di Gradiant, terlepas dari dinamika pasar yang sangat menantang yang disebabkan oleh pandemi COVID-19," kata Prakash Govindan, Co-Founder dan COO Gradiant. "Kami telah beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang terus berganti dan berkembang dengan menerima klien baru untuk menembus segmen pasar strategis baru yang kebal dan tidak terdampak COVID di semikonduktor, pertambangan, dan alat pelindung diri (APD). Fasilitas yang dilengkapi dengan manajemen aset SmartOpsTM Gradiant dan sistem pemantauan & kontrol jarak jauh terus menghasilkan air yang sangat kritis untuk klient kita selama perjalanan dan pembatasan akses terkait COVID. Sejak awal pandemi pada awal 2020 hingga saat ini, Gradiant telah mendapatkan 56 proyek baru, dengan total nilai kontrak lebih dari US$514 juta. Kami bangga dengan pencapaian ini sambil mengelola melalui pandemi - hasil ini hanya mungkin terjadi berkat komitmen dan semangat tim kami dan pelanggan kami."



Gradiant berkomitmen untuk kawasan Asia Pasifik. Hampir semua pertumbuhan Gradiant pada tahun 2021 YTD terjadi di Asia Pasifik, di mana urbanisasi dan pertumbuhan populasi yang cepat di kawasan ini telah mendorong permintaan akan teknologi yang bersih dan berkelanjutan. Gradiant memenangkan kontrak baru dalam pembangunan fasilitas untuk pertama kalinya di Indonesia, Vietnam, bahkan Antartika. Tim Gradiant telah berkembang dari 250 orang pada akhir tahun 2020, menjadi sekitar 350 orang pada tahun 2021 YTD – hampir semua pertumbuhan jumlah karyawan terjadi di kawasan Asia Pasifik, terutama di Kantor Pusat Regional dan Pusat R&D Singapura.



Penelitian dari MSCI* telah menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap keberlanjutan di antara investor, yang telah mengakui bahwa perusahaan dengan praktek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang kuat di Asia mampu mengungguli rekan-rekan mereka. Tren regional ini menunjukkan meningkatnya kebutuhan pemilik merek untuk mengadopsi praktek bisnis yang berkelanjutan, menempatkan lebih penting bagi penyedia solusi teknologi bersih seperti Gradiant untuk mendukung operasi mereka. [tinyurl.com/msci2021]



Kami mengalami satu tahun lagi pertumbuhan yang pesat di Gradiant,” kata Luke Johnson, CFO Gradiant. “Pertumbuhan tetap kuat secara konsisten di seluruh segmen pasar strategis kami dalam semikonduktor, pertambangan, dan farmasi, dan kemenangan kontrak baru kami mendukung permintaan pasar yang berkelanjutan untuk solusi teknologi bersih dan perjanjian konsesi DBOOM. Kami telah membuktikan tahun ini bahwa akuisisi kami atas Sigma Water (Malaysia) dan CRS Water (Australia) pada tahun 2020 menciptakan sinergi untuk mengakses pelanggan, aplikasi, dan geografi baru, pada saat digabungkan dengan teknologi air bersih dan pengembangan proyek serta kemampuan pembiayaan Gradiant.



Tentang Gradiant Corporation



Gradiant adalah penyedia solusi terkemuka dan pengembang proyek air bersih untuk pengolahan air & air limbah tingkat lanjut. Solusi end-to-end yang jitu dari Gradiant dan keahlian teknis, pengiriman, dan operasi yang telah terbukti memungkinkan perawatan yang hemat biaya dan berkelanjutan untuk tantangan air yang paling kompleks. Gradiant melayani kliennya di seluruh dunia dari kantor pusat perusahaan mereka di Boston, Massachusetts, AS, kantor pusat regional dan pusat R&D di Singapura, dan anak perusahaannya yang beroperasi Gradiant India (Chennai), Gradiant China (Shanghai, Ningbo), Sigma Water (Malaysia), CRS Water (Australia), Gradiant Energy Services (Houston, Midland, Texas, USA), Gradiant Middle East (Arab Saudi), dan PT Gradiant Water Indonesia (Indonesia). www.gradiant.com.



