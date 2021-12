Monday, 6 December 2021, 09:01 HKT/SGT Share:

Source: SonicWall SonicWall: 'Evolusi Platform Terbesar dalam Sejarah Perusahaan' Menyatukan Portofolio Cloud, Virtual & Hardware NSsp baru, firewall NSa meningkatkan kinerja pencegahan ancaman empat kali lipat lebih aman yang dirancang untuk perusahaan terdistribusi, pemerintah, dan MSSP

SINGAPORE, Dec 6, 2021 - (ACN Newswire) - SonicWall hari ini mengumumkan tambahan terbaru dari evolusi keamanan siber Generasi 7, yang menjadi terbesar sepanjang sejarah perusahaan dalam 30 tahun. Terdorong oleh inovasi ini, SonicWall menyatukan penawaran cloud, virtual, dan perangkat keras dalam satu platform dengan cloud powered yang terintegrasi penuh.



Pencapaian SonicWall ditandai dengan diperkenalkannya tiga model firewall berkinerja tinggi baru — NSa 5700, NSsp 10700, dan NSsp 11700 — yang dirancang untuk melindungi perusahaan, lembaga pemerintah, dan MSSP terbesar dan paling kompleks dari serangan siber tingkat lanjut, termasuk ransomware dan malware yang belum pernah terlihat sebelumnya, tanpa mengorbankan kinerja jaringan.



Lebih dari dua tahun yang lalu, SonicWall mulai mengembangkan portofolio keamanan sibernya untuk memenuhi beragam kebutuhan pelanggan dan mitra kami di berbagai lingkungan kompleks on-premise, hybrid cloud, dan multi-cloud," kata Presiden dan CEO SonicWall Bill Conner.



"Sebagai tanda komitmen itu, dengan bangga kami mengumumkan penyelesaian basis terpadu yang membantu melindungi pelanggan kami dengan lebih mudah, fleksibel, dan hemat biaya daripada sebelumnya. Seperti biasa, misi kami tetap melindungi pengguna setia, organisasi, dan data kami, apa pun lingkungannya. Ini adalah fase selanjutnya dari banyak hal untuk melampaui tujuan-tujuan itu."



Penawaran keamanan siber tercanggih perusahaan tidak dapat datang begitu saja pada waktu yang lebih baik. SonicWall Capture Labs mencatat peningkatan 148% dalam serangan ransomware global hingga kuartal ketiga tahun 2021. Dengan 495 juta serangan ransomware yang dicatat oleh perusahaan di tahun ini hingga sekarang, maka tahun 2021 akan menjadi tahun yang paling mahal dan berbahaya dalam catatan.



Semua 17 Virtual, Firewall Fisik Dikelola dari Cloud



Koleksi canggih perusahaan dari 17 penawaran firewall virtual dan fisik pada platform Generasi 7 memastikan bahwa organisasi dan industri apa saja dari berbagai ukuran semuanya dapat menerapkan model Boundless Cybersecurity SonicWall.



Seluruh jajaran firewall TZ, NSa, NSsp, dan NSv (virtual) SonicWall dapat dengan cepat dikelola oleh Network Security Manager (NSM) asli cloud, yang memberikan perusahaan terdistribusi dengan antarmuka cloud tunggal yang mudah digunakan untuk manajemen, analitik, dan pelaporan yang efisien.



"Semakin banyak pelanggan kami di wilayah Asia-Pasifik telah mengadopsi solusi penyimpanan data berbasis cloud sebagai hasil dari peralihan ke lingkungan kerja hybrid. Namun, ini membuat mereka rentan terhadap serangan siber dan ransomware," kata Debasish Mukherjee, Wakil Presiden Penjualan, Asia-Pasifik, SonicWall. "Konsol cloud-delivered SonicWall yang dikelola secara terpusat telah membantu mereka melindungi dari potensi ancaman dengan firewall yang kuat, menggabungkan kinerja penawaran keamanan cloud, virtual, dan perangkat keras mereka."



"Sebagai mitra lama SonicWall, kami telah menyaksikan secara langsung inovasi yang dibuat perusahaan untuk platform menyeluruh dan dampaknya terhadap cara kami melindungi pelanggan kami," kata Sebastian Lindner, Managing Director, TARADOR GmbH. "SonicWall membangun kepercayaan selama bertahun-tahun dengan warisan firewall mereka yang kuat, tetapi sekarang telah mengubah rasio harga terhadap kinerja dengan lebih banyak penawaran keamanan cloud, virtual, dan perangkat keras yang dapat dikelola, bersama-sama, dari satu konsol yang diberikan cloud."



Model NSsp Baru Mendorong Keamanan, Ambang Batas Kinerja untuk Melindungi Lingkungan Hybrid yang Kompleks



Firewall SonicWall NSsp 10700 dan NSsp 11700 yang baru dirancang untuk melindungi jaringan kelas perusahaan — serta memberikan opsi yang lebih kuat untuk MSSP — dengan memberikan perlindungan ancaman hingga empat kali lipat dari penawaran SonicWall dari generasi sebelumnya. Ini termasuk nilai tinggi untuk throughput firewall (42 Gbps untuk 10700, 47 Gbps untuk 11700), throughput ancaman (27, 35 Gbps), IPS (28, 37 Gbps) dan kinerja VPN (23, 27 Gbps).



NSsp 10700 dan NSsp 11700 keduanya menawarkan konektivitas 100G, 25G dan 10G, memberikan perlindungan ancaman multi-gigabit untuk lingkungan besar. Kepadatan port yang lebih tinggi ini, ditambah dengan redundansi perangkat keras dan ketersediaan tinggi, memungkinkan perusahaan terdistribusi dan lembaga pemerintah besar untuk membeli lebih sedikit peralatan sambil mendukung koneksi yang lebih aman seiring pertumbuhan jaringan mereka.



Dengan penambahan model NSsp baru, SonicWall kini menawarkan empat firewall tingkat pemerintah dan perusahaan: NSsp 10700, 11700, 13700, dan 15700. Variasi ini memberikan pilihan bagi organisasi besar saat menskalakan keamanan berkinerja tinggi — throughput firewall hingga 105 Gbps pada NSsp 15700 — bahkan untuk lingkungan yang paling menuntut dan kompleks.



Keamanan Lengkap dan Ramah-TCO untuk Bisnis Kelas Menengah



Untuk membantu bisnis dan organisasi kelas menengah mengelola biaya total kepemilikan (TCO) selama masa-masa sulit, SonicWall juga mengumumkan NSa 5700 baru, tambahan terakhir untuk evolusi Generasi 7 perusahaan.



Firewall SonicWall NSa berfungsi sebagai tulang punggung keamanan lingkungan hybrid dan melengkapi penawaran keamanan SonicWall virtual. Ini membantu organisasi menyebarkan, melindungi, dan mengelola beberapa atau lokasi terdistribusi secara hemat tanpa melebihi batas belanja modal.



Serupa dengan penawaran NSsp baru, NSa 5700 baru mempercepat kinerja jaringan aman dengan standar baru dalam throughput firewall (28 Gbps) dan throughput pencegahan ancaman (15 Gbps) — lebih dari empat kali lipat peralatan SonicWall sebelumnya yang sebanding. Peningkatan ini dilengkapi dengan peningkatan serupa dalam kecepatan IPS (17 Gbps) dan VPN (15 Gbps).



Hentikan Serangan Cyber Tingkat Lanjut, Ransomware dengan Capture ATP dan RTDMI



Dipersenjatai dengan firewall TZ, NSa, NSsp, atau NSv terbaru, organisasi dapat langsung memanfaatkan kekuatan yang disediakan oleh layanan sandbox Capture Advanced Threat Protection (ATP) multi-mesin untuk menghentikan serangan siber tercanggih saat ini, termasuk ransomware.



Capture ATP mencakup Real-Time Deep Memory Inspection(TM) yang dipatenkan, yang bersama-sama membukukan 'skor sempurna' selama pengujian sertifikasi ICSA Labs Advanced Threat Detection Q3 2021 — dan tanpa kesalahan positif. Ini adalah skor sempurna ketiga berturut-turut dari Capture ATP dan sertifikasi ATD ICSA Labs ketujuh berturut-turut secara keseluruhan.



Teknologi RTDMI(TM) perusahaan menemukan 307.516 varian malware yang belum pernah terlihat sebelumnya (+73%) selama tiga kuartal pertama tahun 2021, dengan rata-rata 1.126 penemuan per hari.



Tentang SonicWall



SonicWall menghadirkan Keamanan Cyber Tanpa Batas untuk era yang sangat terdistribusi dalam realitas kerja di mana semua orang berada jauh, mobile, dan tidak aman. SonicWall melindungi organisasi yang bergerak untuk bisnis normal baru mereka dengan perlindungan tanpa batas yang dapat menghentikan serangan cyber yang paling evasive di seluruh titik paparan tanpa batas dan tenaga kerja yang semakin jauh, tersedia untuk mobile dan cloud. Dengan mengetahui hal yang tidak diketahui, memberikan visibilitas waktu nyata dan memungkinkan terobosan ekonomi, SonicWall menutup celah bisnis keamanan cyber untuk perusahaan, pemerintah, dan UKM di seluruh dunia. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.sonicwall.com atau follow kami di Twitter, LinkedIn, Facebook and Instagram.



