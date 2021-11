Thursday, 18 November 2021, 09:03 HKT/SGT Share:

Source: SonicWall SonicWall: 'ประกาศถึงวิวัฒนาการทางแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการของทางบริษัท' ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์คลาวด์ เวอร์ชวล และฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกัน ไฟร์วอลล์ใหม่ประเภท NSsp และ NSa สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ถึงสี่เท่า ออกแบบมาสำหรับองค์กรแบบกระจาย รัฐบาล และ MSSP

SINGAPORE, Nov 18, 2021 - (ACN Newswire) - วันนี้ SonicWall ได้ประกาศ วิวัฒนาการความปลอดภัยทางไซเบอร์ล่าสุดรุ่นที่ 7 ขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ 30 ปีของบริษัท SonicWall นวัตกรรมนี้ขับเคลื่อนโดยการรวบรวมข้อเสนอคลาวด์ เวอร์ชวล และฮาร์ดแวร์ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวในระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ



SonicWall เเสดงให้เห็นถึงความสำเร็จอย่างโดดเด่นด้วยการเปิดตัวไฟร์วอลล์ประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่สามรุ่น — NSa 5700, NSsp 10700 และ NSsp 11700 — ออกแบบมาเพื่อปกป้ององค์กรขนาดใหญ่และซับซ้อนที่สุด หน่วยงานรัฐบาล และ MSSP จากการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง รวมถึงแรนซัมแวร์และมัลแวร์ชนิทใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพของเครือข่าย



"กว่าสองปีที่ผ่านมา SonicWall มุ่งมั่นที่จะพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าและคู่ค้าของเราในหลากหลายสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนภายในองค์กร ไฮบริดคลาวด์ และมัลติคลาวด์" บิล คอนเนอร์ ประธานและซีอีโอของ SonicWall กล่าว



“เพื่อเป็นคำมั่นสัญญา เราภูมิใจที่จะประกาศความสำเร็จของระบบรวมศูนย์ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยปกป้องลูกค้าของเราด้วยความเรียบง่าย ยืดหยุ่น และคุ้มค่ากว่าที่เคยมีมา และเช่นเคย ภารกิจหลักของเราคือการปกป้องผู้ใช้งาน องค์กร และข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นอย่างไร นี่เป็นอุดมการณ์ของทางบริษัทที่ยึดมั่นในการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น”



ข้อเสนอการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ล้ำหน้าที่สุดของบริษัทไม่สามารถมาในเวลาที่เหมาะสมกว่านี้ได้ SonicWall Capture Labs บันทึกการโจมตีแรนซัมแวร์ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 148% ตลอดไตรมาสที่สามของปี 2564 ด้วยการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ 495 ล้านครั้งโดยบริษัทในปีนี้จนถึงปัจจุบัน 2021 จะเป็นปีที่มีค่าใช้จ่ายสูงและอันตรายที่สุดเป็นประวัติการณ์



ไฟร์วอลล์เสมือนเเละกายภาพ ทั้ง 17 ตัวสามารถจัดการผ่านระบบคลาวด์



คอลเลกชันขั้นสูงของบริษัทที่เสนอไฟร์วอลล์ทั้งเสมือนและกายภาพ 17 รายการบนแพลตฟอร์มรุ่นที่ 7 ช่วยทำให้มั่นใจได้ว่าองค์กรทุกขนาด — ในทุกอุตสาหกรรม — สามารถใช้โมเดล Boundless Cybersecurity หรือระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ของ SonicWall ได้



กลุ่มผลิตภัณฑ์ไฟร์วอลล์ TZ, NSa, NSsp และ NSv (เสมือน) ทั้งหมดของ SonicWall สามารถจัดการได้อย่างรวดเร็วโดย Cloud-native Network Security Manager (NSM) ซึ่งช่วยให้องค์กรแบบกระจายมี อินเทอร์เฟซระบบคลาวด์เดียวที่ใช้งานง่ายสำหรับการจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลที่คล่องตัว



“ลูกค้าในภูมิภาค APAC ของเราจำนวนมากได้นำโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์มาใช้ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนไปใช้สภาพแวดล้อมการทำงานแบบไฮบริด อย่างไรก็ตามมันทำให้พวกเขาเสี่ยงต่อการโจมตีทางไซเบอร์และแรนซัมแวร์” Debasish Mukherjee รองประธานฝ่ายขาย APAC ของ SonicWall กล่าว “คอนโซลที่ส่งผ่านคลาวด์ที่มีการจัดการจากศูนย์กลางของ SonicWall ได้ช่วยพวกเขาในการป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นด้วยไฟร์วอลล์ ซึ่งรวมเอาประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ เวอร์ชวล และฮาร์ดแวร์เข้าด้วยกัน”



“ในฐานะหุ้นส่วนของ SonicWall มายาวนาน เราได้เห็นโดยตรงถึงนวัตกรรมที่บริษัทได้ทำกับแพลตฟอร์มแบบ end-to-end และความสามารถในการปกป้องลูกค้าของเรา” Sebastian Lindner กรรมการผู้จัดการกล่าว TARADOR GmbH. “SonicWall สร้างความไว้วางใจมานานหลายปีด้วยผลิตภัณฑ์ไฟร์วอลล์ที่ทรงพลัง เเละตอนนี้ได้เพิ่มเติมข้อเสนอการรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์ เวอร์ชวล และฮาร์ดแวร์ที่มากขึ้น คุ้มค่าเเละสามารถจัดการร่วมกันได้จากคอนโซลที่ส่งบนคลาวด์เพียงเครื่องเดียว”



โมเดล NSsp ใหม่ผลักดันความปลอดภัยเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อปกป้องสภาพแวดล้อม ไฮบริดที่ซับซ้อน



ไฟร์วอลล์ SonicWall NSsp 10700 และ NSsp 11700 ใหม่ ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องเครือข่ายระดับองค์กร — รวมถึงให้ตัวเลือกที่ทรงพลังยิ่งขึ้นสำหรับ MSSP — โดยให้การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์มากกว่าข้อเสนอ SonicWall รุ่นก่อนถึงสี่เท่า ซึ่งรวมถึงคะแนนสูงสำหรับไฟร์วอลล์ตลอด (42 Gbps สำหรับ 10700, 47 Gbps สำหรับ 11700), ปริมาณการป้องกันภัยคุกคาม (27, 35 Gbps), IPS (28, 37 Gbps) และประสิทธิภาพ VPN (23, 27 Gbps)



NSsp 10700 และ NSsp 11700 สามารถเชื่อมต่อ 100G, 25G และ 10G ซึ่งให้การป้องกันภัยคุกคามแบบหลายกิกะบิตสำหรับสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่ ความหนาแน่นของพอร์ตที่สูงขึ้นเหล่านี้ ประกอบกับความซ้ำซ้อนของฮาร์ดแวร์และความพร้อมใช้งานสูง ช่วยให้องค์กรแบบกระจายและหน่วยงานภาครัฐขนาดใหญ่ซื้ออุปกรณ์น้อยลงในขณะที่สนับสนุนการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นเมื่อขนาดของเครือข่ายเติบโตขึ้น



ด้วยการเพิ่มโมเดล NSsp ใหม่ ทำให้ตอนนี้ SonicWall มีไฟร์วอลล์ระดับรัฐบาลและระดับองค์กรสี่ตัว: NSsp 10700, 11700, 13700 และ 15700 ความหลากหลายนี้ทำให้องค์กรขนาดใหญ่มีตัวเลือกในการปรับขนาดการรักษาความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพสูง — มากถึง 105 Gbps ของปริมาณงานไฟร์วอลล์ บน NSsp 15700 — สำหรับสภาพแวดล้อมที่มีความต้องการสูงและซับซ้อนที่สุด



การรักษาความปลอดภัยที่สมบูรณ์และเป็นมิตรกับ TCO สำหรับธุรกิจระดับกลาง



เพื่อช่วยให้ธุรกิจและองค์กรระดับกลางจัดการเเละลดต้นทุนในการเป็นเจ้าของ (TCO) ในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ SonicWall ประกาศ NSa 5700 ใหม่ ซึ่งเป็นส่วนเสริมล่าสุดในวิวัฒนาการของระบบรุ่นที่ 7 ของบริษัท



ไฟร์วอลล์ SonicWall NSa ทำหน้าที่เป็นแกนหลักด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมแบบไฮบริดและเสริมการรักษาความปลอดภัยเสมือนจริงของ SonicWall ซึ่งช่วยให้องค์กรปรับใช้ ปกป้อง และจัดการ สถานที่หลายแห่งหรือแบบกระจายได้อย่างคุ้มค่าโดยไม่เกินขีดจำกัด CapEx



เช่นเดียวกับข้อเสนอ NSsp อื่นๆ NSa 5700 ช่วยเร่งประสิทธิภาพเครือข่ายที่ปลอดภัยด้วยมาตรฐานใหม่ในอัตราการส่งข้อมูลของไฟร์วอลล์ (28 Gbps) และอัตราการส่งข้อมูลการป้องกันภัยคุกคาม (15 Gbps) ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ SonicWall รุ่นก่อนถึงสี่เท่า การปรับปรุงนี้เสริมด้วยการเพิ่มความเร็ว IPS (17 Gbps) และ VPN (15 Gbps) ที่คล้ายคลึงกัน



หยุดการโจมตีทางไซเบอร์ขั้นสูง แรนซัมแวร์ด้วย Capture ATP และ RTDMI



ไฟร์วอลล์ TZ, NSa, NSsp หรือ NSv ล่าสุดทำให้องค์กรสามารถควบคุม จัดการ บริการแซนด์บ็อกซ์ Capture Advanced Threat Protection (ATP) แบบหลากหลายเพื่อหยุดการโจมตีทางไซเบอร์รวมถึงแรนซัมแวร์ที่ล้ำหน้าที่สุดในปัจจุบัน



ระบบ Capture ATP เเละ Real-Time Deep Memory Inspection(TM) ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งทำงานร่วมกันทำให้ได้ "คะแนนที่สมบูรณ์แบบ" ระหว่างการทดสอบการรับรอง ICSA Labs Advanced Threat Detection ไตรมาสที่ 3 ปี 2021 และไม่มีผลที่ผิดพลาด นี่เป็นคะแนนที่สมบูรณ์แบบสามครั้งซ้อนจาก Capture ATP และการรับรอง ICSA Labs ATD โดยรวมเจ็ดครั้งติดต่อกัน



เทคโนโลยี RTDMI(TM) ของบริษัทค้นพบมัลแวร์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน 307,516 รายการ (+73%) ในช่วงสามไตรมาสแรกของปี 2564 โดยมีการค้นพบเฉลี่ย 1,126 รายการต่อวัน



เกี่ยวกับ SonicWall



SonicWall นำเสนอการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบไร้ขอบเขตสำหรับยุคระบบกระจายศูนย์ ที่ทุกคนทำงานจากที่บ้านที่เสี่ยงต่อความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล SonicWall สามารถปกป้ององค์กรเเละธุรกิจทั้งเก่าเเละใหม่ของพวกเขาให้ทำงานได้ตามปกติอย่างราบรื่น ด้วยการป้องกันที่หยุดการโจมตีทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นได้ อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจากระยะไกลผ่านคลาวด์มากขึ้น โดยระบบจะวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ๆ ตรวจสอบเเละติดตามได้แบบเรียลไทม์และช่วยให้เกิดความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ SonicWall จะปิดช่องว่างทางธุรกิจด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับองค์กร รัฐบาล และ SMB ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.sonicwall.com หรือติดตามเราบน Twitter, LinkedIn, Facebook และ Instagram



