Gradiant จับห้าโครงการ DBOOM ใหม่ในอินโดนีเซียและเวียดนาม รวมทั้งแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการเพื่อขับเคลื่อนการเติบโต

BANGKOK, Dec 10, 2021 - (ACN Newswire) - Gradiant ผู้ให้บริการและผู้พัฒนาโครงการบำบัดน้ำเทคโนโลยีสะอาดชั้นนำระดับโลก ได้ประกาศรับโครงการบำบัดน้ำที่ design-build-own-operate-maintain (DBOOM) จำนวน 5 โครงการในอินโดนีเซียและเวียดนาม Gradiant จะจัดหาโซลูชั่นการบำบัดน้ำแบบ end-to-end ผ่านแนวทางที่ใช้ชุดเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทในการบำบัดน้ำและน้ำเสียสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมและเทศบาล โครงการเหล่านี้มีกำลังการผลิต 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน Gradiant ได้ประกาศการว่าจ้างกรรมการผู้จัดการ Thai Nam Nguyen สำหรับเวียดนามและ K Sadanand สำหรับอินโดนีเซีย การแต่งตั้งผู้นำคนใหม่ยืนยันการเติบโตและลำดับความสำคัญของการลงทุนของ Gradiant ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว



Sadanand นำประสบการณ์มากกว่า 35 ปีในอุตสาหกรรมน้ำ ซึ่งใน 10 ปีนั้นเขาทำงานอยู่ในตลาดอินโดนีเซียให้กับบริษัทชั้นนำของ Solenis, Nalco Water, GE Water, Fichtner และ Ion Exchange ส่วน Nam มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสียและบำบัดน้ำเสียในบทบาทต่างๆ ในฐานะตัวแทนของประเทศ และผู้อำนวยการโครงการและการพัฒนาธุรกิจของบริษัทข้ามชาติชั้นนำ เช่น Veolia Water Solutions



“ลูกค้าที่กำลังใช้โซลูชันที่ปรับแต่งได้และครบวงจรของ Gradiant ยืนยันว่าจะช่วยลดต้นทุนได้อย่างมาก และทำให้การจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสียง่ายขึ้น” K Sadanand กรรมการผู้จัดการอินโดนีเซียของ Gradiant กล่าว “ลูกค้าจะได้รับน้ำบำบัดอย่างสม่ำเสมอและเชื่อถือได้ตามข้อกำหนดด้านทั้งคุณภาพและปริมาณน้ำของพวกเขา ด้วยแรงกดดันด้านอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดมากขึ้น ลูกค้าของเราต้องการแก้ปัญหาความท้าทายด้านน้ำด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับประสิทธิภาพและต้นทุน เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ช่วยแก้ปัญหาน้ำและน้ำเสียในอินโดนีเซียด้วยการจัดหาโซลูชั่นแบบครบวงจรที่ยั่งยืน”



นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเมื่อต้นปี 2563 ทีมงาน Gradiant Vietnam ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในภูมิภาคนี้ ด้วยท่อส่งโครงการที่ทำสัญญาหรืออยู่ระหว่างการเจรจาขั้นสุดท้าย “เทคโนโลยีของเราเหมาะสมสำหรับตลาดเวียดนามที่ขับเคลื่อนด้วยมูลค่า ควบคู่ไปกับความสามารถของทีมงานในการพัฒนา ส่งมอบ ครอบครอง และดำเนินการเป็นโซลูชั่นแบบครบวงจร จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถจัดการกับความท้าทายด้านน้ำและน้ำเสียได้อย่างเต็มที่” Thai Nam Nguyen กรรมการผู้จัดการเวียดนามกล่าว



“Thai Nam Nguye และ K Sadanand จะเป็นบุคลากรที่โดดเด่นเเละเหมาะสมสำหรับลูกค้าของเรา เนื่องจากพวกเขาต้องการเปลี่ยนธุรกิจและโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคเหล่านี้ ความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นของพวกเขาจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและความรู้ทั่วโลกของ Gradiant เพื่อให้แน่ใจในการตอบสนองความต้องการอย่างเต็มสำหรับลูกค้าในภูมิภาคนี้” Sankar Natarajan หัวหน้าฝ่ายการจัดหาโครงการของบริษัทสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว “เอเชียแปซิฟิกมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกด้วยการผลิตมากกว่า 40% ของโลก เวียดนามและอินโดนีเซียต้องการโซลูชันน้ำที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมเพื่อสร้างสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมที่รวดเร็วและการเติบโตอย่างยั่งยืน”



ความสำเร็จล่าสุดในอินโดนีเซียและเวียดนามทำให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในฐานะผู้นำตลาด เมื่อเร็วๆ นี้ Gradiant ได้ประกาศการระดมทุนครั้งใหญ่เพื่อเร่งการเติบโต และสัญญาใหม่ที่ได้รับซึ่งแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่ยั่งยืนของตลาดสำหรับโซลูชันน้ำสะอาดและโมเดลสัมปทาน DBOOM



เกี่ยวกับบริษัท Gradiant



Gradiant เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นชั้นนำระดับโลกและผู้พัฒนาโครงการน้ำสะอาดสำหรับการบำบัดน้ำขั้นสูง โซลูชันที่มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรของ Gradiant การส่งมอบทางเทคนิคและความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานทำให้บริษัทสามารถบำบัดน้ำที่ซับซ้อนที่สุดได้อย่างยั่งยืนและคุ้มค่า Gradiant ก่อตั้งขึ้นที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) เพื่อแก้ปัญหาการบำบัดน้ำที่ท้าทายที่สุดผ่านเทคโนโลยีที่ยั่งยืนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ Gradiant ให้บริการลูกค้าทั่วโลกจากสำนักงานใหญ่ของบริษัทในบอสตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา สำนักงานใหญ่ระดับภูมิภาคและศูนย์ วิจัยและพัฒนาในสิงคโปร์ และบริษัทในเครือในเอเชีย สหรัฐอเมริกา และตะวันออกกลาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.gradiant.com



