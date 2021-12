Tuesday, 7 December 2021, 09:55 HKT/SGT Share:

Source: Gradiant Corporation Gradiant Mendapatkan Lima Proyek DBOOM Baru di Indonesia dan Vietnam, Menunjuk Managing Director untuk Mendorong Pertumbuhan

Jakarta, Indonesia, Dec 7, 2021 - (ACN Newswire) - Gradiant, penyedia solusi pengolahan air dan developer proyek Clean Tech global yang terkemuka, telah mengumumkan penyerahan lima proyek pengolahan air design-build-own-operate-maintain (DBOOM) di Indonesia dan Vietnam. Gradiant akan memberikan solusi pengolahan air end-to-end melalui pendekatan yang disesuaikan menggunakan rangkaian teknologi miliknya untuk mengolah air dan juga limbah untuk para klien industri dan kota. Proyek-proyek ini memiliki kapasitas produksi sebesar 40.000-meter kubik per hari. Gradiant selanjutnya mengumumkan perekrutan Managing Director Thai Nam Nguyen untuk Vietnam, dan K Sadanand untuk Indonesia. Penunjukan kepemimpinan baru menegaskan pertumbuhan dan prioritas investasi Gradiant di kawasan industri Asia Pasifik yang berkembang dengan pesat. Sadanand memiliki pengalaman lebih dari 35 tahun di industri air, dimana dia telah menangani pasar Indonesia lebih dari 10 tahun, bekerja untuk perusahaan terkemuka seperti Solenis, Nalco Water, GE Water, Fichtner, dan Ion Exchange. Sedangkan Nam memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di industri pengolahan air dan limbah dalam berbagai peran sebagai perwakilan negara, dan direktur proyek dan pengembangan bisnis untuk perusahaan multinasional terkemuka seperti Veolia Water Solutions. "Pelanggan mengadopsi solusi khusus dan lengkap milik kami yang mereka akui akan secara signifikan mengurangi biaya dan menyederhanakan pengelolaan operasi pengolahan air dan limbah mereka," kata Gradiant Indonesia MD K Sadanand. "Pelanggan akan dikirimi air olahan, secara konsisten dan andal, sesuai dengan persyaratan kualitas dan kuantitas air mereka. Dengan tekanan industrialisasi yang cepat dan peraturan lingkungan yang semakin ketat, klien kami perlu mengatasi tantangan pengolahan air mereka dalam pendekatan yang dioptimalkan kinerja dan biaya. Kami sangat antusias untuk membantu memecahkan masalah pengolahan air dan limbah di Indonesia dengan memberikan solusi end-to-end yang berkelanjutan." Sejak dimulai pada awal 2020, tim Gradiant Vietnam telah mencapai kemajuan besar di kawasan ini dengan semakin banyaknya jumlah proyek yang kami dapatkan, atau dalam negosiasi tahap akhir. "Teknologi kami sangat cocok untuk pasar Vietnam yang didorong oleh nilai. Ditambah lagi dengan kemampuan tim kami untuk mengembangkan, memberikan, memiliki, dan beroperasi sebagai solusi end-to-end yang pada akhirnya memungkinkan klien kami untuk sepenuhnya mengatasi tantangan pengolahan air dan limbah mereka", kata perwakilan Gradiant Vietnam MD Thai Nam Nguyen. "Thai Nam Nguyen dan K Sadanand akan menjadi aset luar biasa bagi pelanggan kami karena mereka ingin mengubah bisnis dan infrastruktur mereka di wilayah ini. Keahlian lokal mereka akan dapat memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan global Gradiant, untuk mem astikan kami memenuhi kebutuhan penuh pelanggan di kawasan ini," kata Sankar Natarajan, yang mengepalai upaya akuisisi proyek perusahaan untuk Asia Tenggara. "Asia Pasifik memainkan peranan yang penting dalam rantai pasokan global dengan memiliki lebih dari 40% manufaktur dunia. Vietnam dan Indonesia membutuhkan solusi pengolahan air yang efektif dan optimal untuk menyeimbangkan industrialisasi yang cepat dengan pertumbuhan yang berkelanjutan." Keberhasilan baru-baru ini di Indonesia dan Vietnam semakin memperkuat peningkatan berkelanjutan perusahaan di kawasan Asia-Pasifik sebagai pemimpin pasar. Gradiant baru-baru ini mengumumkan fund raising untuk mempercepat pertumbuhan, dan serangkaian kontrak baru yang menunjukkan permintaan pasar yang berkelanjutan untuk solusi air bersih dan model konsesi DBOOM. Tentang Perusahaan Gradiant Gradiant adalah penyedia solusi global terkemuka dan developer proyek air bersih untuk pengolahan air dan limbah tingkat lanjut. Solusi menyeluruh dari Gradiant serta pengiriman teknis dan keahlian operasi yang telah terbukti memungkinkan perawatan yang berkelanjutan dan hemat biaya untuk tantangan air yang paling kompleks. Gradiant didirikan di Massachusetts Institute of Technology (MIT) untuk memecahkan masalah pengolahan air yang paling menantang melalui teknologi berkelanjutan untuk membuat dampak positif pada lingkungan, masyarakat, dan juga ekonomi. Gradiant melayani kliennya di seluruh dunia dari kantor pusat perusahaan di Boston, Massachusetts, AS, kantor pusat regional dan pusat R&D di Singapura, dan anak perusahaannya di Asia, Amerika Serikat, dan Timur Tengah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.gradiant.com. Kontak

