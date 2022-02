DBS, Olam International dan Marriott Vacations Club Dinobatkan Sebagai Best Employers di Indonesia 2021 versi Kincentric

Thursday, 10 February 2022, 10:59 HKT/SGT Share:

Source: Kincentric



Jakarta, Indonesia, Feb 10, 2022 - (ACN Newswire) - DBS, Olam International dan Marriott Vacations Club dinobatkan sebagai Best Employers di Indonesia pada tahun 2021, menurut penilaian bergengsi yang diselenggarakan oleh Kincentric. Penilaian tersebut mengidentifikasi organisasi yang menunjukkan praktik karyawan yang luar biasa dan keunggulan tempat kerja.



DBS mendapatkan penghargaan dalam tiga tahun berturut-turut, Marriott Vacations Club meraih penghargaan ini untuk kedua kalinya dalam tiga tahun terakhir, sementara Olam International mendapatkan penghargaan ini untuk pertama kali. Perusahaan-perusahaan ini berhasil meraih penghargaan tertinggi karena berhasil menciptakan lingkungan kerja yang menarik sehingga mendorong kelincahan organisasi dan mencetak pemimpin yang berkarakter.



Perusahaan dievaluasi berdasarkan empat elemen berbasis penelitian yang merupakan kunci untuk mempercepat kesuksesan: Keterlibatan Karyawan, Kelincahan Organisasi, Fokus pada Karyawan, dan Kepemimpinan yang Terlibat. Perusahaan Terbaik Kincentric di Indonesia terbukti unggul di lingkup empat elemen tersebut.



Faktor Kesuksesan



Menurut pandangan Kincentric, perusahaan yang tergolong sebagai Perusahaan Baik memiliki skor 20% poin lebih tinggi dalam hal Kelincahan (Agility), dan 14% poin lebih tinggi dalam berkomitmen untuk menghasilkan Kepemimpinan yang Terlibat (Engaging Leadership) dibandingkan dengan perusahaan lain. Hal ini menunjukkan pentingnya menjadikan talenta perusahaan sebagai pusat dari semua keputusan bisnis.



Dalam sambutannya untuk Best Employers di Indonesia, Andrew How - Market Leader dari Kincentric di Indonesia & Singapura, mengatakan “Pandemi secara signifikan mengubah sifat pekerjaan dan ekspektasi karyawan di tempat kerja. Hal ini membawa perubahan mendasar dalam tata cara perusahaan dan Human Resource beroperasi, dengan memprioritaskan kebutuhan akan tenaga kerja yang dapat beradaptasi dan lincah untuk meningkatkan kesuksesan bisnis.



Best Employers yang dipilih oleh Kincentric secara konsisten bangkit untuk menghadapi tantangan ini dan memberikan pengalaman terbaik bagi para karyawan di sepanjang masa kerjanya. Fokus pada talenta perusahaan inilah yang membuat Best Employers versi Kincentric untuk dapat memenuhi kebutuhan pekerjaan yang selalu berubah dan aspirasi karyawan yang terus berkembang."



Tren dari Assessment Kincentric tahun 2021:



- Tingkat kepercayaan antar karyawan di perusahaan yang tergolong sebagai Perusahaan Baik secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Perusahaan-perusahaan ini 17% poin lebih baik dalam hal berinvestasi dengan ide-ide baru untuk kesuksesan perusahaan di masa depan, dan 13% poin lebih tinggi dalam menanggapi pelanggan dan juga memiliki lingkungan kerja yang beragam dan inklusif.

- Di bidang pengembangan karyawan secara pribadi, karyawan yang bekerja di perusahaan yang tergolong sebagai Perusahaan Baik menilai perusahaan mereka 14% poin lebih tinggi dalam mendukung tujuan karir & pengembangan karyawan di dalamnya, dan 16% poin lebih baik dalam hal mengelola keahlian dan area peningkatan karyawan.

- Kepemimpinan di dalam perusahaan yang tergolong sebagai Perusahaan Baik juga dinilai sangat baik oleh para karyawannya, dengan skor di atas 10% poin lebih baik dalam menyadari upaya dan hasil kerja karyawan, mampu memberikan arahan yang jelas tentang masa depan, serta bertanggungjawab dalam memberikan solusi di pekerjaannya.



Mengomentari penghargaan untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, Aries NP Sunu, Country Head of HR, PT Bank DBS Indonesia mengatakan, “Diakui sebagai Best Employers Kincentric selama tiga tahun berturut-turut merupakan bukti dari upaya berkelanjutan di DBS Indonesia untuk terus meningkatkan pengalaman karyawan kami. Penghargaan ini menjadi pengingat bahwa kita perlu secara konsisten meningkatkan Kinerja, Budaya Kerja, dan Keterlibatan Karyawan, agar karyawan kita menjadi yang terbaik, menjadi tokoh perubahan, dan menjadi tokoh pembeda.”



Dedev Parulian, Kepala HR, Olam Indonesia, PNG, and Timor mengatakan, “Merupakan momen yang membanggakan dinilai sebagai Best Employers di Indonesia. Olam Indonesia telah berupaya keras untuk menciptakan tempat dan lingkungan kerja terbaik bagi karyawan kami, terutama dalam hal membangun Kemampuan Talenta Perusahaan dan Menumbuhkan Budaya Kinerja Tinggi. Praktik terbaik SDM ini juga memungkinkan kami untuk membangun dan mempertahankan tingkat Keterlibatan Karyawan yang tinggi.”



Mengingat tantangan saat ini dalam mempertahankan talenta perusahaan, penelitian global milik Kincentric telah menunjukkan bahwa karyawan yang tidak melihat peluang karir yang baik atau tidak setuju dengan cara organisasi dalam memberikan kesejahteraan untuk mereka,jauh lebih mungkin untuk meninggalkan perusahaannya.



