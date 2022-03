Wednesday, 2 March 2022, 16:20 HKT/SGT Share:

Source: Motul Dengan bangga, Motul Asia Pacific meluncurkan Motul Asia Hub terbaru

- Gudang regional baru milik Motul seluas 700.000 kaki persegi dibuka di dekat Tuas Mega Port Singapura

- Motul Asia Hub hadir untuk meningkatkan rantai pasokan dan logistik di seluruh wilayah Asia Pasifik

- Asia Pasifik akan menjadi salah satu pasar terbesar bagi Motul dalam tahun-tahun mendatang



Jakarta, Indonesia, Mar 2, 2022 - (ACN Newswire) - Lionel Dantiacq, CEO Motul Asia Pacific, melakukan seremoni pememotongan pita dalam upacara peresmian gudang regional baru yang canggih milik Motul, yaitu Motul Asia Hub, pada tanggal 1 Maret 2022. Motul Asia Hub terletak di Pacific Logistics Group (PLG), Tuas Headquarters dalam Tuas Mega Port yang terbaru di Singapura. Fasilitas seluas 700.000 kaki persegi tersebut akan mendukung dan meningkatkan rantai pasokan Motul di seluruh kawasan Asia Pasifik dengan mengonsolidasikan operasi pergudangan dan inventaris. Hub tersebut akan memainkan peran monumental karena Motul terus memperkuat kehadirannya di seluruh kawasan Asia Pasifik, dan meningkatkan kepemimpinannya dalam bidang pelumas dan cairan berkinerja tinggi untuk semua penggunaan.



Motul sangat antusias dengan peluncuran Asia Hub, yang akan sangat penting untuk mendukung ambisinya dalam mempercepat pertumbuhan. Solusi rantai pasokan dengan system yang lebih modern akan mengatasi kompleksitas pasar dan menyederhanakan operasi bisnis.







Lokasi gudang yang unik akan memberikan keunggulan geografis untuk transit yang lebih cepat dan mudah, dengan waktu penyelesaian yang cepat untuk pengiriman udara dan laut ke semua pasar regional. Jaraknya yang dekat dengan Tuas Mega Port menjadikan lokasi gudang tersebut optimal untuk meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Fasilitas ini juga akan memiliki teknologi terbaru, termasuk sistem manajemen inventaris berbasis web yang aman untuk akses yang cepat terhadap informasi terkini. Melalui kemitraan bersama PLG dan fasilitas berikat mereka, Motul akan memastikan jaringan distribusi yang efisien di seluruh kawasan untuk mendukung para dealer-nya. Aspek unik dari fasilitas berikat adalah pembebasan GST (Pajak Barang dan Jasa) yang dikenakan pada barang impor yang akan diekspor kembali, mengurangi waktu pemrosesan dan biaya overhead yang mengarah pada efisiensi tertinggi.







Motul terus memperluas jangkauan pasarnya di seluruh Asia Pasifik dan melampaui ekspektasi pelanggan. Menyediakan tingkat pelayanan tertinggi kepada pelanggannya merupakan nilai inti di Motul, dan Hub akan memungkinkan perwujudannya untuk memenuhi permintaan konsumen yang terus meningkat. Dengan industri otomotif yang terus berubah dan teknologi baru yang menembus batas tiap hari, Hub tersebut akan memungkinkan Motul menghadirkan lini produk yang baru dikembangkan ke dengan pasar lebih cepat daripada pesaing mereka di seluruh kawasan ini. Motul bertujuan untuk memperluas jangkauan kategorinya dan merangkul inovasi produk untuk memenuhi kebutuhan mobilitas yang terus berubah. Asia telah menjadi pasar utama bagi bisnis global Motul selama bertahun-tahun, dan kawasan ini terus bertumbuh seiring dengan meningkatnya permintaan pelumas. Motul Asia Pacifik telah menetapkan target yang jelas untuk berfokus pada kebutuhan pelanggannya yang cerdas. Dengan peluncuran Asia Hub, Motul akan menghadirkan rangkaian produk berkualitas tinggi kepada pelanggan di seluruh kawasan ini dengan satu-satunya cara yang mereka ketahui, yaitu dengan cepat dan andal. Hub ini juga akan menjadi landmark bagi Motul agar tetap menjadi pilihan yang lebih disukai oleh para pelanggan pada tahun-tahun mendatang. LIONEL DANTIACQ | CEO Motul Asia Pacific "Peluncuran Motul Asia Hub kami yang terbaru pada hari ini merupakan wujud kelanjutan yang menarik dari berbagai upaya kami untuk memanfaatkan pertumbuhan dan transformasi Asia yang dinamis. Dengan adanya Hub ini, kami bertujuan untuk menyederhanakan rantai pasokan kami di kawasan ini, dan menghadirkan produk kami kepada pelanggan dengan efisiensi yang lebih besar. Melayani kebutuhan pelanggan merupakan inti dari keberadaan kami, dan Hub terbaru ini berfungsi sebagai simbol dedikasi kami terhadap ratusan ribu pelanggan yang telah memilih Motul. Hub ini akan memainkan peran monumental dalam memperluas jangkauan kami, memasuki pasar baru, dan menghadirkan produk-produk Motul yang luar biasa ini kepada pelanggan lama dan pelanggan baru untuk memenuhi semua kebutuhan pelumasan mereka."



TENTANG MOTUL Motul adalah perusahaan Prancis kelas dunia yang mengkhususkan diri dalam formulasi, produksi, dan distribusi pelumas mesin berteknologi tinggi (Motor, mobil, dan kendaraan lainnya) serta pelumas untuk industri melalui kegiatan Motul Tech. Motul menawarkan berbagai macam produk untuk penggunaan sepeda motor sehari-hari, antara lain Produk Oli 3100, 5100,7100, H-Tech 100, 510 2T, dan berbagai Oli yang digunakan untuk Motor Matic speerti Scooter LE, Scooter Expert LE, Scooter Power hingga oli gardan CVT Scooter Gear, ataupun Produk oli Mobil Mulai dari Multigrade Plus, Multipower, Multipower Plus, H-Tech 100, dan produk untuk roda 4 lain nya yang sudah memiliki standar dari pabrikan otomotif. Produk Motul memastikan semua bagian motor tetap berada dalam kondisi prima untuk menghasilkan kinerja dan keandalan yang maksimum. Diakui selama lebih dari 150 tahun untuk kualitas produknya, kapasitas inovasi dan keterlibatannya dalam kompetisi, Motul juga dikenal sebagai spesialis dalam pelumas sintetis. Sejak tahun 1971, Motul merupakan produsen pelumas pertama yang menjadi pelopor formulasi pelumas sintetis 100%, dari industri penerbangan, dengan menggunakan teknologi ester: pelumas 300V. Pada tahun 2021, Motul meluncurkan iterasi terbaru dari 300V dengan teknologi revolusioner, menetapkan tolok ukur baru bagi pelumas berkinerja tinggi. Motul adalah mitra bagi banyak pabrik dan tim balap untuk memajukan pengembangan teknologi mereka dalam olahraga motor. Motul telah berinvestasi dalam banyak kompetisi internasional sebagai pemasok resmi untuk beberapa tim balap pemenang kejuaraan. Motul berkomitmen untuk mengembangkan bisnisnya di kawasan Asia Pasifik. Selama bertahun-tahun, perusahaan ini telah memperluas kegiatan operasionalnya secara signifikan. Saat ini, Motul memiliki 3 fasilitas manufaktur utama dan 2 pusat penelitian dan pengembangan di seluruh kawasan untuk memenuhi permintaan yang terus bertambah. Pusat-pusat ini berfokus pada penyempurnaan teknologi pelumas untuk iklim Asia dan kondisi mengemudi, yang sangat berbeda dari Eropa. MOTUL Asia Pacific Pte., Ltd. MOTUL Asia Pacific Pte. Ltd

1A International Business Park, #06-03

Singapore 609933

www.motul.com Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi Motul di pr@motul.com.sg



