Source: Venturi Partners Venturi Partners mencapai penutupan akhir dana perdana sebesar USD 175 juta Platform investasi bertujuan untuk berinvestasi dalam bisnis konsumen tahap pertumbuhan di India & Asia Tenggara

BALI, INDONESIA, Apr 27, 2022 - (ACN Newswire) - Venturi Partners, platform investasi berbasis di Singapura yang mendukung merek-merek berani di India dan Asia Tenggara, hari ini mengatakan bahwa dana pertamanya, yang mengumpulkan USD 175 juta, telah mencapai penutupan akhir. Namun, ketika permintaan untuk investasi meningkat, perusahaan dapat memutuskan untuk meningkatkan ukuran dana.

(L-R) - Rishika Chandan, Managing Director; Nicholas Cator, Founder and Managing Partner; Lauren Burns, Chief Operating Officer and Sarvesh Nevatia, Executive Director of Venturi Partners

Nicholas Cator, Founder and Managing Partner, Venturi Partners

Keahlian platform investasi terletak dalam mengidentifikasi dan mendukung perusahaan konsumen Asia dengan pertumbuhan tinggi dengan kehadiran online atau offline di berbagai sektor mulai dari FMCG hingga layanan pendidikan dan perawatan kesehatan. Perusahaan ini didirikan oleh investor konsumen veteran Nicholas Cator. Di posisi sebelumnya, tim Venturi telah berinvestasi dan mendukung berbagai bisnis konsumen, termasuk Byju's, Lazada, Pristyn Care, Cure, Fit, Chewy, Oatly, Global Fashion Group, Burger King, Sula Vine yards, Domino's, dan Future Konsumen.



Venturi telah menginvestasikan 30% dari modal dalam tiga investasi di India dan Asia Tenggara, dengan sisa dana akan digunakan selama 24 bulan ke depan. Dalam putaran seri B hingga seri D, platform biasanya menginvestasikan $10 juta hingga $40 juta. Tim memiliki latar belakang kewirausahaan dan operasi yang kuat sebelumnya dan akan memanfaatkan pengalaman ini untuk menjadi mitra nilai tambah bagi perusahaannya.



“Di pasar Konsumen di kawasan ini, tim Venturi memiliki pengetahuan, jaringan, dan rekam jejak yang unik. Para pendiri saat ini mencari mitra jangka panjang yang memahami tren pasar dan merek serta memiliki sikap jangka panjang, bukan sekadar pemodal. Lebih penting dari sebelumnya untuk menambah nilai perusahaan portofolio dengan menjadi fokus industri, berpikiran operasional, dan membantu tim manajemen pada proyek-proyek tertentu. Hanya delapan investasi yang akan dibuat dari Fund – 1 dan kami akan bekerja secara langsung dengan para pendiri kami," kata Nicholas Cator, Managing Partner di Venturi Partners.



Kantor keluarga besar UE dan Asia telah berkomitmen pada platform ini, termasuk Peugeot Invest, Ackermans & Van Haaren, dan Frederic De Mevius, pendiri Verlinvest dan anggota kepemilikan keluarga ABI.



“Tujuan kami adalah membangun platform investasi jangka panjang berbasis kemitraan dengan sejumlah kecil Keluarga dengan nilai serupa yang ingin berpartisipasi dalam kisah pertumbuhan konsumen Asia. Kami menawarkan Keluarga kami lebih banyak transparansi pada portofolio kami daripada dana tradisional dan akan menawarkan hingga 100% dari komitmen mereka dalam peluang investasi bersama. Hal ini memungkinkan kami untuk menyebarkan jumlah yang lebih besar ke dalam perusahaan portofolio kami dan untuk mendukung mereka selama beberapa putaran,” kata Nicholas Cator, Managing Partner di Venturi Partners



Tentang Venturi Partners



Venturi Partners adalah platform investasi yang berfokus di Asia yang membantu perusahaan rintisan bisnis yang menghadapi konsumen membangun merek yang mengganggu di India dan Asia Tenggara. Perusahaan ini didirikan pada 2019 oleh investor konsumen veteran Nicholas Cator. Bisnis ini berinvestasi pada merek yang berfokus pada pelanggan dan berorientasi pada tujuan di India dan Asia Tenggara, dengan fokus pada pendidikan, perawatan kesehatan, dan produk konsumen yang bergerak cepat, yang memiliki tujuan bersama untuk memberikan dampak yang menguntungkan bagi dunia. Venturi telah menciptakan platform investasi unik untuk keluarga yang mencari keuntungan dari pola pertumbuhan konsumen jangka panjang Asia. Platform ini didasarkan pada prinsip bersama dan kolaborasi jangka panjang, dan berusaha untuk memberikan nilai operasional kepada pengusaha yang menciptakan merek besar Asia berikutnya.



Untuk informasi lebih lanjut, silahkan kunjungi www.venturi.partners



Kontak media:

Adfactors PR

Snigdha Nair, India: Snigdha.nair@adfactorspr.com

Namrata Sharma, Singapore: Namrata.sharma@adfactorspr.com



