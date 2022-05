Venturi Partners ปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่ 175 ล้านเหรียญสหรัฐ ในกองทุนเปิดใหม่

BANGKOK, Apr 27, 2022 - (ACN Newswire) - Venturi Partners แพลตฟอร์มการลงทุนในสิงคโปร์ที่ส่งเสริมแบรนด์ชั้นนำในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศในวันนี้ว่ากองทุนหลักของบริษัทได้บรรลุเป้าที่ 175 ล้านเหรียญสหรัฐ อีกทั้งบริษัทอาจเพิ่มขนาดของกองทุนจากเดิมเพื่อรองรับความต้องการลงทุนเพิ่มขึ้น

(L-R) - Rishika Chandan, Managing Director; Nicholas Cator, Founder and Managing Partner; Lauren Burns, Chief Operating Officer and Sarvesh Nevatia, Executive Director of Venturi Partners

Nicholas Cator, Founder and Managing Partner, Venturi Partners

Venturi Partners ถูกก่อตั้งขึ้นโดย Nicholas Cator นักลงทุนเพื่อผู้บริโภคผู้มีประสบการณ์เเละความเชี่ยวชาญของแพลตฟอร์มการลงทุน โดยจะวิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลของบริษัทผู้บริโภคที่มีการเติบโตสูงในเอเชียทั้งทางออนไลน์หรือออฟไลน์ในภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่ FMCG ไปจนถึงงานบริการด้านการศึกษาและการดูแลสุขภาพ ก่อนหน้านี้ทีม Venturi ได้ลงทุนและสนับสนุนแบรนด์ผู้บริโภคที่หลากหลาย เช่น Byju's, Lazada, Pristyn Care, Cure.fit, Chewy, Oatly, Global Fashion Group, Burger King, Sula Vineyards, Domino's & Future Consumer



Venturi ได้ปรับใช้กองทุนไปแล้ว 30% ในการลงทุนสามรายการในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และตั้งเป้าที่จะปรับใช้ส่วนที่เหลือในช่วง 24 เดือนข้างหน้า โดยทั่วไปแล้วแพลตฟอร์มจะลงทุน 10 ล้านถึง 40 ล้านดอลลาร์ในซีรีส์ B ไปจนถึงซีรีส์ D ทีมงานของ ทีมงาน Venturi มีภูมิหลังด้านผู้ประกอบการและการดำเนินงานที่แข็งแกร่งมาก่อน และจะใช้ประโยชน์จากประสบการณ์เหล่านี้เพื่อเป็นพันธมิตรที่มีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทต่างๆ



“ทีมงาน Venturi มีความเชี่ยวชาญ เครือข่าย และประวัติอันโดดเด่นในด้าน Consumer space ในภูมิภาค ทุกวันนี้ผู้ก่อตั้งกำลังมองหามากกว่านักลงทุน – พวกเขาต้องการพันธมิตรระยะยาวที่เข้าใจแบรนด์เเละทิศทางของของผู้บริโภคที่มีวิสัยทัศน์ การเพิ่มมูลค่าให้กับบริษัทพอร์ตโฟลิโอโดยการมุ่งเน้นภาคส่วนที่ให้ความสำคัญในการปฏิบัติงาน และสนับสนุนทีมผู้บริหารในโครงการเฉพาะมีส่วนสำคัญมากขึ้นในปัจจุบัน โดยเราจะลงทุนเพียง 8 การลงทุนจากเงินในกองทุนทั้งหมด – 1 และทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ก่อตั้งของเรา” Nicholas Cator หุ้นส่วนผู้จัดการของ Venturi Partners กล่าว



แพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับคำมั่นสัญญาจากสำนักงานใหญ่ต่างๆในสหภาพยุโรปและเอเชีย เช่น Peugeot Invest, Ackermans & Van Haaren และ Frederic De Mevius ผู้ก่อตั้ง Verlinvest และสมาชิกในครอบครัวของ ABI



“เป้าหมายของเราคือการสร้างแพลตฟอร์มการลงทุนระยะยาวที่เป็นหุ้นส่วนกับกลุ่มทุนเล็กๆ ที่มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเติบโตของผู้บริโภคในเอเชีย เราเเสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสให้กับพอร์ตโฟลิโอของเรามากกว่ากองทุนแบบเดิม และจะเน้นเสนอโอกาสในการร่วมลงทุนสูงสุดที่ 100% สิ่งเหล่านี้ทำให้เราสามารถปรับเพิ่มจำนวนทุนที่มากขึ้นในบริษัทพอร์ตโฟลิโอของเรา และเพื่อรองรับการลงทุนได้อย่างต่อเนื่อง” Nicholas Cator หุ้นส่วนผู้จัดการของ Venturi Partners กล่าว



เกี่ยวกับ Venturi Partners



Venturi Partners ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 โดยนักลงทุนผู้บริโภคผู้มีประสบการณ์ Nicholas Cator เป็นแพลตฟอร์มการลงทุนที่เน้นในเเถบเอเชีย ซึ่งช่วยให้สตาร์ทอัพธุรกิจที่เผชิญหน้ากับผู้บริโภคสร้างแบรนด์ที่ชั้นนำในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทจัดหาเงินทุนเพื่อการเติบโตให้กับแบรนด์ที่มุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางในอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเน้นไปที่การศึกษา การดูแลสุขภาพ และสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน ซึ่งมีความปรารถนาร่วมกันที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก Venturi ได้สร้างแพลตฟอร์มการลงทุนที่ไม่เหมือนใครสำหรับคนที่ต้องการมีส่วนร่วมในการเติบโตของผู้บริโภคในระยะยาวในเอเชีย แพลตฟอร์มนี้สร้างขึ้นจากค่านิยมร่วมกันและอาศัยความร่วมมือระยะยาว และมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าในการดำเนินงานให้กับผู้ประกอบการที่สร้างแบรนด์ชั้นนำในเอเชียในอนาคต



ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.venturi.partners



ติดต่อสื่อ:

Adfactors PR:

Snigdha Nair, อินเดีย: Snigdha.nair@adfactorspr.com

Namrata Sharma, สิงคโปร์: Namrata.sharma@adfactorspr.com



Topic: Press release summary

Source: Venturi Partners

Sectors: PE, VC & Alternatives, Local Biz, Startups

https://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.