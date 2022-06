เบย์วา อาร์.อี. คว้ารางวัลใหญ่ในงาน Huawei APAC Digital Innovation Congress 2022

กรุงเทพฯ, 10 มิถุนายน 2565 - (ACN Newswire) - บริษัท เบย์วา อาร์.อี. ผู้พัฒนา ผู้ให้บริการ และผู้จัดจำหน่ายพลังงานหมุนเวียนระดับโลก ชนะรางวัลใหญ่ในงาน Huawei APAC Digital Innovation Congress 2022 ซึ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มิสเตอร์ จันเรย์ คาสโทร กรรมการผุ้จัดการ เบย์วา อาร์.อี. โซล่า เทรด ประจำเอเชียแปซิฟิก รับรางวัลการตลาดยอดเยี่ยมจากมิสเตอร์เควิน ลิน ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด หัวเว่ย เอเชียแปซิฟิค ดิจิทัล พาวเวอร์ บิสสิเนส ในงาน Huawei APAC Digital Innovation Congress 2022 ภายในงาน Huawei APAC Digital Innovation Congress ซึ่งให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าด้าน ICT และการเร่งการปฏิรูปสู่ดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



นอกเหนือจากรางวัล Instructor Gold Award 2022 ซึ่งเป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับด้านการสนับสนุนทางเทคนิคและการบริการหลังการขายที่ดีที่สุดแล้ว เบย์วา อาร์.อี. ยังกวาดรางวัลในหมวด "รายได้มากกว่า 20 ล้าน", "ยอดขายสูงสุด" และหมวด "การตลาดยอดเยี่ยม" อีกด้วย



จันเรย์ คาสโทร กรรมการผู้จัดการบริษัท เบย์วา อาร์.อี. โซล่า ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชัน กล่าวว่า "รางวัลเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ หากปราศจากการสนับสนุนและความไว้วางใจจากลูกค้าของ เบย์วา อาร์.อี. และเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการทำงานที่ยอดเยี่ยมของทีมงาน ด้วยแนวทางการทำธุรกิจที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ควบคู่ไปกับการทุ่มเททำงาน และความทุ่มเทของทีมงานทุกฝ่าย ทำให้เราประสบความสำเร็จในปัจจุบัน และรางวัลเหล่านี้ จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ เบย์วา อาร์.อี. พัฒนาสิ่งต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น"



คาสโตรกล่าวเสริมว่า "ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ และนวัตกรรม ในอุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับการนำระบบดิจิทัลมาใช้ จะช่วยเร่งการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลก การปฏิรูปสู่ดิจิทัล จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาและ การลดการปล่อยคาร์บอนอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าการพัฒนาเป็นไปแนวทางสร้างความจะยั่งยืน"



เบย์วา อาร์.อี. เป็นพันธมิตรของ Huawei ด้านการขาย การจัดจำหน่าย และเป็นพาร์ตเนอร์ที่ได้รับการรับรองด้านการบริการในไทยตั้งแต่ปี 2562 โดยนำเสนอ ผลิตภัณฑ์และโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ระดับพรีเมียม บริษัทเล็งเห็นถึงการเติบโตแบบก้าวกระโดดของตลาดในไทยที่คาดการณ์ไว้ถึง 30%



วิคเตอร์ เชง ผู้อำนวยการหัวเว่ย ฝ่าย Digital Power Partner and Ecosystem Development กล่าวว่า "เบย์วา อาร์.อี. เป็นพันธมิตรรายสำคัญในการสร้างการเติบโตของเราสำหรับตลาดในไทย รวมถึงการทำตลาดในฟิลิปปินส์และเวียดนามที่ไปได้ดี รางวัลที่เบย์วา อาร์.อี. ได้รับมีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก และผมหวังว่าจะยกระดับความร่วมมือกับเบย์วา ในอนาคตข้างหน้า"



ประเทศไทยมีพันธกิจที่ชัดเจนในการสร้างความก้าวหน้าด้านการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของประเทศในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) สู่ระดับ 20.8% ซึ่งต่ำกว่าค่าปกติของระดับธุรกิจปัจจุบัน ภายในปี 2573 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ขั้นสูง ที่เพิ่มการดูดซึมของพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมกับการบริการที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการสร้างความมั่นใจในการติดตั้งใช้งานพลังงานโซล่า ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่าง เบย์วา อาร์.อี. กับ หัวเว่ยในการสนับสนุนการเติบโตของพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย



เกี่ยวกับเบย์วา อาร์.อี. เอจี (เบย์วา อาร์.อี.)



เบย์วา อาร์.อี. คำนึงถึงเรื่องเกี่ยวกับพลังงานว่า – จะสร้าง จัดเก็บ และใช้งานให้ดีที่สุดอย่างไรเพื่อทำให้การเปลี่ยนผ่านเป็นพลังงานทดแทนซึ่งกลายเป็นเรื่องจำเป็นต่ออนาคตของโลกเรานั้นเกิดขึ้นมา



บริษัทเป็นผู้พัฒนา ผู้ให้บริการ ผู้จัดจำหน่าย และผู้ให้บริการโซลูชันชั้นนำระดับโลกและได้ผลิตพลังงานมามากกว่า 4.5 กิกะวัตต์ (GW) และดูแลจัดการทรัพยากรมากถึง 10 กิกะวัตต์ (GW) เรายังเป็นผู้ผลิตพลังงานเพื่อใช้เอง และยังขยายธุรกิจการค้าพลังงานด้วย



เบย์วา อาร์.อี. ทำงานร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลกเพื่อส่งมอบโซลูชันพลังงานทดแทนที่ปรับให้เหมาะสม ดำเนินการโดยมีความเป็นกลางทางคาร์บอน 100% และเรายังมุ่งมั่นที่จะไปสู่เส้นทางแห่งความยั่งยืนของเราเองด้วย



เราทุ่มเททำงานหนักในทุกวันเพื่อสร้างอนาคตทางพลังงานอย่างเข้มแข็งในพื้นที่ทำงานที่หลากหลาย เท่าเทียม และครอบคลุม



ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเราคือ BayWa AG บริษัทระดับโลกมูลค่า 19.8 พันล้านยูโร เป็นพาร์ทเนอร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของเรา และเป็นผู้นำการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน



เกี่ยวกับ หัวเว่ย เทคโนโลยี่



หัวเว่ย ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และสมาร์ทดีไวซ์ ด้วยโซลูชั่นที่ผสมผสานในสี่กลุ่มหลัก คือ เครือข่ายโทรคมนาคม, ไอที, สมาร์ทดีไวซ์ และบริการคลาวด์ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อน โลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นและบริการที่ครบวงจรของหัวเว่ยเปี่ยมด้วยศักยภาพด้านการแข่งขันและเชื่อถือได้ จากการทำงานร่วมกับพันธมิตรในระบบนิเวศแบบเปิด หัวเว่ยสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับลูกค้า เสริมสมรรถนะของผู้คน ช่วยให้การใช้ชีวิตที่บ้านมีความสะดวกสบาย และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร ทุกรูปแบบและทุกขนาด



นวัตกรรมของหัวเว่ยเน้นตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า เราทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลในด้านการวิจัย เน้นค้นหานวัตกรรมด้านเทคนิคใหม่ ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนโลกของเราให้ก้าวไปข้างหน้า เรามีพนักงานกว่า 194,000 คน ดำเนินธุรกิจในกว่า 170 ประเทศ



ทั่วโลก หัวเว่ยก่อตั้งขึ้นในปี 2530 และเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย ได้ที่ www.huawei.com



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ:



PRecious Communications for BayWa r.e. AG

Daniel Tan

Tel: +65 6303 0567

E-mail: baywa-re@preciouscomms.com



BayWa r.e. AG

Salim Pathan

Marketing Manager, APAC

Tel: +66 62 698 7162

Email: salim.pathan@baywa-re.com



Mark Cooper

Corporate Communications

Tel: +49 89 383932 3611

E-mail: mark.cooper@baywa-re.com



Topic: Press release summary

Source: BayWa r.e. AG

Sectors: Environment, ESG, Wireless, Apps, Daily News, Alternative Energy, Digitalization, Local Biz

https://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2022 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network.