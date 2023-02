Gradiant 2022: Tinjauan Tahun Air dalam Ulasan

Tuesday, 31 January 2023, 09:00 HKT/SGT Share:

JAKARTA, Jan 31, 2023 - (ACN Newswire) - Prakash Govindan, COO dan Co-Founder Gradiant, penyedia solusi global untuk pengolahan air dan air limbah yang canggih, merefleksikan sorotan utama perusahaan pada tahun 2022. "Terlepas dari tantangan yang dihadapi di pasar global dengan COVID-19, inflasi, dan risiko rantai pasokan, tahun 2022 merupakan tahun terobosan bagi Gradiant," kata Prakash. "Keberhasilan yang konsisten ini berkat teknologi milik perusahaan dan solusi terintegrasi yang menangani berbagai aplikasi penggunaan akhir untuk industri penting di dunia. Gradiant melayani semakin banyak merek dan produsen terkemuka di dunia dengan solusi-solusi yang sangat penting untuk manufaktur tingkat lanjut. Kami tetap setia pada akar kami sebagai perusahaan teknologi dengan terus menerjemahkan inovasi litbang dengan cepat ke dalam solusi komersial."



Pendapatan Gradiant pada tahun 2022 meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya dan diperkirakan akan meningkat dua kali lipat lagi pada tahun 2023 mengingat adanya simpanan lebih dari $150 juta USD untuk proyek-proyek sistem, layanan, dan rancang-bangun-operasi.



"Kami mengumumkan akuisisi strategis terhadap WaterPark dan Synauta tahun ini. WaterPark adalah perusahaan desain dan konstruksi yang berbasis di Taiwan yang berfokus pada teknologi air untuk manufaktur tingkat lanjut. Akuisisi ini memperkuat portofolio teknologi dan keahlian aplikasi Gradiant dalam bidang air limbah biologis serta membuka berbagai solusi dan sumber daya global Gradiant untuk klien industri canggih WaterPark dalam bidang manufaktur semikonduktor dan mikroelektronika."



Akuisisi Synauta pada bulan Mei 2022, sebuah perusahaan teknologi air dengan kecerdasan buatan, mempercepat penerapan teknologi digital twin Gradiant dalam bidang air. Klien industri semakin banyak mengadopsi AI machine learning untuk operasi air mereka untuk mengatasi tantangan keberlanjutan dan tekanan biaya, kelangsungan bisnis, dan kepatuhan terhadap peraturan. Air digital (digital water) adalah area dengan potensi inovasi terbesar dalam industri air global, dan Synauta memperkuat posisi Gradiant sebagai pemimpin teknologi di bidang ini.



Pada bulan September, Gradiant mengumumkan penunjukan Govind Alagappan sebagai Presiden. "Govind bergabung dengan kami dari posisi kepemimpinan di Evoqua dan SUEZ Water technologies dan membawa pengetahuan yang mendalam tentang penjualan & keunggulan operasional dalam bisnis global. Dia memiliki perpaduan sempurna antara keterampilan dan pengalaman untuk memimpin Gradiant ke tingkat pertumbuhan bisnis yang transformatif."



Gradiant mengumumkan kemitraan strategis dengan SLB untuk menghasilkan produksi senyawa lithium kelas baterai yang berkelanjutan. "Teknologi kami akan memungkinkan tingkat konsentrasi lithium yang tinggi dalam waktu yang lebih singkat daripada yang dibutuhkan oleh metode-metode yang sudah ada dan metode-metode yang bersaing, sekaligus mengurangi jejak karbon dan air serta biaya modal."



Industri ini mengakui dampak Gradiant dengan serangkaian penghargaan pada tahun 2022, termasuk penghargaan "Perusahaan Teknologi Air Tahun Ini" dari Global Water Intelligence dan "Perusahaan Teknologi Terobosan Tahun Ini" untuk Synauta, serta penghargaan dari International Desalination Association untuk "Perusahaan Paling Inovatif", serta penghargaan "Tempat Terbaik untuk Bekerja" untuk Gradiant.



"Gradiant menatap tahun 2023 untuk pertumbuhan ke dalam aplikasi dan geografi baru, serta penetrasi yang dalam ke pasar-pasar strategis. Perusahaan akan memperluas kapabilitas dan akses ke pasar melalui kemitraan dan akuisisi strategis. Gradiant akan terus menggunakan seluruh rangkaian teknologinya untuk menyatukan solusi pengolahan air terdepan di industri dengan kekuatan AI untuk memecahkan tantangan air terpenting di dunia secara berkelanjutan."



