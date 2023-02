Friday, 3 February 2023, 13:50 HKT/SGT Share:

Source: Hylobiz / Accurate / Brankas Hylobiz meluncurkan bisnisnya di Indonesia dalam kemitraan dengan Accurate and Brankas, memberdayakan UMKM dengan arus kas yang lebih baik dan pertumbuhan yang stabil Hylobiz, jaringan rantai pasokan B2B fintech meluncurkan bisnisnya di Indonesia dalam kemitraan dengan Accurate, sebagai mitra SME Accounting-POS Software & Brankas sebagai mitra perbankan terbuka, memberdayakan UMKM dengan arus kas yang lebih baik dan pertumbuhan yang stabil



Sinergi ini akan dapat memastikan bisnis UMKM di Indonesia dibayar tepat waktu dan dapat mengelola arus kas secara efisien melalui otomatisasi untuk alat keuangan dan bisnis.



Sorotan untuk bisnis

Tautan ERP dan rekening bank yang terkoneksi ke Hylobiz

- Penagihan invoice yang lebih cepat, rekonsiliasi otomatis, dan pengingat otomatis memungkinkan arus kas yang kuat

- Digitalisasi penagihan invoice

- Pelacakan pembayaran secara real time melalui dasbor dan laporan

JAKARTA, Feb 3, 2023 - (ACN Newswire) - Kemitraan Hylobiz, sebuah perusahaan Vayana Group, dengan Accurate dan Brankas akan memfasilitasi bisnis di Indonesia dengan perangkat lunak bisnis yang terhubung, terutama akuntansi & POS ( titik penjualan ) dan layanan perbankan terhubung mendukung mereka dengan pengumpulan piutang lebih cepat dan arus kas yang kuat untuk pertumbuhan bisnis yang stabil.



Dengan ini, UMKM di pasar Asia Tenggara akan melihat transisi positif. Para pelaku bisnis akan dapat mendigitalisasi invoice dan penagihan untuk mengatasi masalah melumpuhkan terkait dengan arus kas dan pertumbuhan bisnis.



Dengan Accurate, Hylobiz berbagi visi bersama untuk memungkinkan pelanggan UMKM Accurate mencapai Cashflow yang sehat dan otomatisasi Compliance dan dengan demikian bisa mendapatkan akses Kredit ( Embedded Trade Finance ) melalui mitra Institusi Finansial kami. Dan dengan Accurate ERP berlanjut sebagai interface aplikasi utama.



“Kami ( Accurate ) sangat senang bisa bermitra dengan Hylobiz. Ketika kita memasuki era modern, kita percaya bahwa semuanya harus efisien, semuanya harus cepat. Semoga Accurate sebagai perangkat lunak bisnis terutama Accounting Software & POS dapat menjadi solusi bagi pelanggan UKM dengan #Bisnisjadimudah untuk mengembangkan bisnis mereka sendiri. ” kata Yosep Stephen sebagai CEO Accurate.



Dengan Brankas, Hylobiz berbagi visi bersama untuk memungkinkan pertumbuhan bisnis bagi UKM Indonesia dengan otomatisasi arus kas dengan memanfaatkan teknologi Open Banking.



“integrasi layanan keuangan akan berdampak besar pada inovasi bisnis di tahun-tahun mendatang, dan kami percaya kasus penggunaan saat ini hanyalah permulaan. Kami sangat senang melihat meningkatnya penggunaan API Brankas oleh organisasi di berbagai industri di Indonesia, dan berbagi visi dengan Hylobiz ’ untuk mendorong pengumpulan piutang yang lebih cepat bagi pelanggannya." kata Husni Fuad, Country Manager Indonesia, Brankas.



Digitalisasi piutang, penagihan dengan tautan pembayaran, pengingat pembayaran otomatis, rekonsiliasi otomatis secara real-time, dan pelacakan pembayaran yang cerdas adalah beberapa fitur teratas dan paling dibutuhkan yang tersedia dengan ERP yang terhubung dan kemampuan Perbankan yang terhubung yang dibentuk melalui sinergi ketiganya.



Vishal Gupta, CEO, dari Hylobiz, mengatakan, “ Hylobiz telah menangani pengumpulan uang tunai, pembayaran, dan rekonsiliasi real-time untuk bisnis di seluruh India, UEA dan AS membantu 250 ribu bisnis untuk pertumbuhan arus kas mereka. Dengan Accurate dan Brankas kami bertujuan untuk melayani UMKM b2b di Indonesia dengan lebih baik tanpa melakukan perubahan apapun di Bisnis anda, untuk penagihan invoice yang lebih cepat dan integrasi layanan keuangan untuk pertumbuhan bisnis mereka."



Tentang Brankas



Brankas adalah penyedia teknologi keuangan terbuka global terkemuka. Kami menyediakan solusi berbasis API, data dan solusi pembayaran untuk penyedia layanan keuangan ( seperti bank, pemberi pinjaman dan e-wallet ) dan bisnis online. Brankas bermitra dengan bank untuk membangun dan mengelola infrastruktur keuangan terbuka mereka, menghasilkan API untuk pembayaran real-time, identitas dan data, pembukaan akun baru, pengiriman uang, dan banyak lagi.Dengan teknologi perbankan terbuka yang aman, bisnis online Brankas, perusahaan fintech, dan bank digital dapat menggunakan API Brankas untuk menciptakan pengalaman digital baru bagi penggunanya. Berkantor pusat di Singapura.



Kunjungi situs: https://www.brankas.com/



Tentang Accurate



Accurate adalah perangkat lunak bisnis untuk membantu orang mengelola, memantau, dan menyajikan laporan keuangan bisnis mereka dengan mudah.



Terbukti dengan konsistensi 21 tahun dan memenangkan penghargaan merek teratas secara berurutan selama 7 tahun, dengan fitur luar biasa yang akan menyederhanakan proses operasional bisnis seperti proses manajemen persiapan, merekam dan menyajikan lebih dari 200 jenis laporan keuangan secara otomatis, manajemen dan pelaporan pajak, integrasi ke dalam berbagai aplikasi dan perangkat lunak pendukung bisnis lainnya dan banyak lagi.

Accurate telah melayani ratusan ribu bisnis di berbagai industri di Indonesia sebagai Perangkat Lunak Akuntansi dan POS tepercaya mereka, dengan mudah mengelola, mengelola, dan sebagai sistem keuangan yang mudah dikenal karena kelengkapan fitur dan fleksibilitas operasionalnya. Hal ini menyebabkan Accurate diterima secara luas oleh perusahaan perdagangan, perusahaan distribusi, kontraktor, dan perusahaan manuinvoice. Berkantor pusat di Tangerang Selatan, Banten.



Kunjungi situs: https://accurate.id/



Tentang Hylobiz, sebuah perusahaan grup Vayana



Hylobiz adalah Fintech yang berfungsi untuk menyederhanakan proses dalam ekosistem B2B dan saat ini beroperasi di India, UEA, dan AS dan sekarang diluncurkan di Indonesia. Dengan kemampuan Connected ERP dan Connected Banking, solusi terpadu menyederhanakan penagihan invoicedan arus kas di ruang B2B dan menyederhanakan akses modal kerja. Berkantor pusat di Pune,Maharashtra di India.



Kunjungi situs: https://hylobiz.id/, https://hylo.biz/



Hylobiz, Perusahaan Vayana Group

Kontak:

Amit Parmar - (WhatsApp) +91 83901 08989

Arkin Dumais - (WhatsApp) + 62 85882567970

Email: amit@vayana.com, arkin@hylobiz.com



Brankas

Kontak:

Bala Subramanian - +65 8157 3627(Whatsapp)

Email: bala.subramanian@brankas.com



Accurate

Kontak:

Cinthya W Putri - +62 81381706036

Evan Mangundap - +62 82112433117

Email: cinthya.widayanti@accurate.id, evan@accurate.id



