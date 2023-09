Indonesia Climate Exchange dan Dynamik Technologies Brunei Jalin Kerja Sama Strategis Ekonomi Hijau untuk Borneo Economic Community

Wednesday, 6 September 2023, 07:50 HKT/SGT Share:

JAKARTA, Sept 6, 2023 - (ACN Newswire) - Indonesia Climate Exchange (ICX) dan Dynamik Technologies Brunei Darussalam menjalin kerjasama strategis pembentukan pasar karbon regional untuk Borneo Economic Community. Kerja sama ini sejalan dengan rencana besar integrasi ASEAN dalam pengembangan ekonomi hijau dalam 5 pilar ASEAN BAC. Rencana ini menggawangi 3 pilar utama dari 5 pilar prioritas yaitu Digital Transformation, Sustainable Development dan Trade & Investment Facilities.

Tengku Irvan Bahran, Komisaris Indonesia Climate Exchange (ICX); Puan Haslina Taib, CEO Dynamik Technologies; Megain Widjaja, CEO Indonesia Cliate Exchange (ICX); Juan Permata Adoe, Wakil Ketua Umum Kadin Bid Perdagangan (L-R) at signing for Borneo Economic Community Cooperation. (Image: ISX).

Penandatanganan Kerjasama ini dilakukan di Jakarta pada Selasa 5 September 2023, yang ditandatangani oleh Megain Widjaja, CEO Indonesia Climate Exchange (ICX) dan Puan Haslina Taib, CEO Dynamik Technologies.



Kerja sama strategis ini mengintegrasikan teknologi perdagangan ICX dari Indonesia dan Dynamik Technologies dari Brunei Darussalam untuk platform perdagangan karbon dan instrumen iklim lainnya. Hal ini ditujukan untuk harmonisasi standar perdagangan dan interoperabilitas teknologi demi menciptakan pasar regional yang kredibel dan kredit karbon yang dapat ditransaksikan secara inklusif. Dalam rencana besar regional ASEAN, pasar karbon dan instrumen iklim memiliki peranan penting dalam upaya penurunan emisi.



CEO ICX, Megain Widjaja mengatakan “Adanya kerja sama ini tentunya menjadi kebanggaan bagi ICX, karena merupakan kepercayaan besar dari negara Brunei Darussalam. Adanya integrasi antar negara ini tentunya mengukuhkan sinergi Borneo Economic Community melalui terciptanya gugusan ekonomi hijau terutama untuk pasar karbon regional.”



Borneo Economic Community ini tentunya sejalan dengan rencana Ibu Kota Negara Nusantara yang berlokasi di Borneo. IKN Nusantara dibangun berlandaskan ideologi green city, dimana infrastruktur pendukung berjalannya ekonomi dibangun dengan mempertimbangkan faktor keberlanjutan, harmonisasi dengan lingkungan dan sumber energi baru terbarukan. Kebutuhan akan keseimbangan emisi di Borneo menjadi prioritas ketiga negara yang berada di pulau Borneo.



Puan Haslina Taib, CEO Dynamik Technologies mengatakan, “Menyadari pentingnya Borneo dan potensi Borneo untuk menjadi pusat global bagi ekonomi hijau dunia, penciptaan pasar karbon regional melalui platform teknologi perdagangan modern akan memungkinkan dan memfasilitasi dunia usaha di bidang ekonomi hijau yang berada di kawasan dapat dengan mudah berpartisipasi dan mengakses pasar karbon.”



Megain Widjaja menambahkan, “Tentunya ini baru awal dari banyak kerja sama yang akan dilakukan dalam regional ASEAN, kami senang dapat memulai lebih awal dan sekaligus berbangga hati bahwa teknologi Indonesia dapat diintegrasikan dalam skala global. Kami berharap usaha ini dapat mendukung rencana besar negara-negara ASEAN dalam penurunan emisi Nationally Determined Contribution (NDC) serta menjadi bukti bahwa kerja sama antar negara ASEAN dapat mewujudkan semangat menjadikan ASEAN sebagai Epicentrum of Growth”.



About Indonesia Climate Exchange:



Indonesia Climate Exchange, a part of the ICDX Group, was established to aid the government's mission of decreasing carbon emissions. It specializes in trading climate instruments and aims to make decarbonization accessible for all industry participants through convenient transactions, diverse product options, and transparent accountability. This enables businesses to seamlessly transition to low-carbon operations by utilizing Indonesia Climate Exchange services. Visit: https://www.climate-x.id/



About Dynamik Technologies:



Dynamik Technologies is a leading IT Company in Brunei, thrives in improving service efficiency through citizen and customer centric systems. Dynamik Technologies is committed to help deliver digital transformation initiatives supported by a team of highly skilled & globally certified IT professionals in programming, business process re-engineering, data analytics, and infrastructure. Dynamik Technologies trusted by Brunei Officials for many projects and also the first and only organization in Brunei with Capability Maturity Model Integration (CMMI) appraisal to date. Visit: https://www.dynamiktechnologies.com.bn/



For further Information :



P Giri Hatmoko, Head of Corporate Communication, Indonesia Climate Exchange

Midpoint Place, Lt.22-23, Jl. H. Fachrudin No.26, Jakarta Pusat, Phone : (021) 30027788



Faizul Yahya, Marketing Communication, Dynamik Technologies

Level 7, Design & Technology Building, Anggerek Desa Tech Park, Spg. 32-37, Kg. Anggerek Desa, Berakas BB3713, Negara Brunei Darussalam, Phone: +673 238 2238



